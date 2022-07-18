Barçın: "Sağ elin verdiğini sol el görmesin prensibi ile yaşamaya devam edeceğim"

Barçın'ın paylaşımı şöyle:

SAMİMİ DÜŞÜNCELERİM

Asgari Ücrete HP oranında maaş artışı yapılmamasına yönelik eleştiri yaptığım ve tüm içtenliğimle samimi bir şekilde yazdığım gönderimi çok ama çok farklı noktalara çekenler oldu.

Daha önce de söylediğim gibi tüm eleştirilerin başım üstünde yeri vardır ama bilinmelidir ki vicdanını yitirmiş bir birey, insanlığını da yitirir ve asla bundan da yaşamım boyunca vazgeçmeyeceğim.

Asgari Ücretlinin açlık sınırı altında maaş almasına yönelik tek bir eleştiri yapmayanların şahsım özelinde yazdıklarının, samimiyetten uzak eleştiriler olduğunun da farkında olduğumu belirtmek isterim.

Bunun yanında çok samimi önerilerilerde bulunan, yazan dostlarım da oldu.

Bugün yaşadığımız bir çok sorunun bir sistem sorunu olduğunu ve salt bireysel çabalar ile değil sistemle örgütlü mücadele edilerek çözüleceğini her zaman kendime ilke edinmişimdir.

Bunun yanında insanlık adına elimizden gelen her katkıyı da Milletvekili veya siyasi olduğum için değil, bir insan olduğum için dün yaptığım gibi bugün de yapacağımı da açıkça belirtmek isterim.

Açık açık buralardan yazmanın da doğru olmadığını, amacın şov değil yardım olduğu bilinci ile de sizlerle paylaşmak istedim dostlar.

Sağ elin verdiğini sol el görmesin prensibi ile yaşamımı sürmeye devam edeceğimi ve bu konuda başka bir yorum yapmayacağımı da samimiyetle sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar.