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Barçın sordu... Esnaf ve Çalışan neden prim desteği yok?

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Barçın sordu... Esnaf ve Çalışan neden prim desteği yok?
Barçın sordu... Esnaf ve Çalışan neden prim desteği yok?

 İşte CTP Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın'ın açıklaması;

ESNAF ÇALIŞANA NEDEN PRİM DESTEĞİ YOK???

Hükümetin son yayınladığı Yasa Gücünde Kararnameye göre kendi nam ve hesabına çalışan hiç bir esnafa (tarımsal faaliyet kapsamına giren işlerde çalışanlar da dahil) sigorta prim desteği verilmeyeceğini biliyor musunuz?

 

 

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