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Barçın ve Solyalı’ya saldırı: 3 gün tutuklu kalacak

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CTP'nin düzenlediği Barış Etkinliği'nde CTP Milletvekilleri Devrim Barçın ve Ürün Solyalı'ya saldıran Mehmet Alkış, 3 gün tutuklu kalacak.
Barçın ve Solyalı’ya saldırı: 3 gün tutuklu kalacak

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Lefkoşa’da meydana gelen “Darp, Rahatsızlık ve Uygunsuz Tavrı Hareket” suçlarından tutuklanan Mehmet Alkış, dün mahkemeye çıkarıldı. CTP Milletvekilleri Devrim Barçın ve Ürün Solyalı’ya bağırıp, Barçın’ı iterek darp eden zanlı hakkındaki olguları polis memuru Nevzat Gün aktardı.

Polis, 05.10.2024 tarihinde saat 11.20 raddelerinde Lefkoşa Surları içinde, zanlının kullanımında bulunan RH 308 plakalı Suzuki Alto marka araç ile trafiğe kapalı olan Arasta sokağa girip, konu yerin trafiğe kapalı olduğu hususunda kendisini uyaran Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin yapmakta olduğu “Barış Etkinliği” adı altında düzenlenen toplantıya katılan Devrim Barçın’a hitaben yüksek sesle ellerini ve kollarını gelişi güzel sağa ve sola sallayarak, “Nedir sizden çektiğimiz, adam mısınız lan, toplandınız burada. Çok oluyorsunuz artık” diyerek rahatsızlık yapıp uygunsuz tavrı harekete bulunduktan sonra her iki eli ile göğsünden ittirmek suretiyle darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlının Ürün Solyalı’ya da hitaben yüksek sesle ellerini ve kollarını gelişi güzel sağa ve sola sallayarak, “Nedir sizden çektiğimiz, adam mısınız lan siz” demek suretiyle uygunsuz tavrı harekette bulunduğunu belirtti.

Polis, olayın ardından zanlının ifadesi alınmak üzere götürüldüğü Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği sorgu odası içerisinde, sorgulandığı sırada vardiya sorumlusu olan polis çavuşuna hitaben, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle, “Ben ne suç işledim be, ben 4 yıl hapis yattım” diye bağırarak rahatsızlık yapıp, her iki eli ile tahkikat masasına vurarak uygunsuz tavrı harekette bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği makul güç kullanılarak tutuklandığını kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı, olaydan önceki gece söz konusu yerde içtiğini, sarhoş olup ayakkabılarını kaybettiğini, olay günü ise ayakkabılarının orada olup olmadığına bakmak için gittiğini, o sözleri sarf etmediğini ve milletvekillerini tanımadığını söyledi. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökhan Asafoğulları, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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