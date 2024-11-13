Barçın'dan İstatistik Kurumu'na eleştiri!

CTP Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya üzerinden KKTC İstatistik Kurumu’nun 2023 yılı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıklaması üzerine eleştirilerde bulundu.

Barçın’ın açıklamasındaki temel noktalar şöyle:

GSYH Nedir?

Barçın, GSYH'nin, belirli bir dönemde bir ülkede üretilen ve satılan tüm nihai mal ve hizmetlerin piyasa değeri üzerinden hesaplanan bir ölçü olduğunu hatırlatarak, bu değerin ülkelerin ekonomik sağlığını ölçmekte kullanıldığını belirtti.

Sektörel Daralma

Barçın, açıklanan verilere göre 2023 yılında tarım ile otelcilik ve lokantacılık sektörlerinin GSYH içindeki paylarının 2022’ye göre ciddi bir düşüş gösterdiğini ifade etti.

Nüfus Projeksiyonu Revizyonu

Eleştirisinin devamında, İstatistik Kurumu'nun 2019-2022 yılları için projeksiyon nüfus verilerini revize ettiğini ve bu nedenle nüfusa bağlı diğer verilerin de geriye dönük olarak değiştirildiğini aktardı. Bu durumu "guduru işler" olarak nitelendiren Barçın, projeksiyon verilerinin geçmişe dönük değiştirildiği için ekonomik planlama açısından güvenilir bir yapı oluşturulamayacağını vurguladı.