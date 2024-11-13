Barçın'dan İstatistik Kurumu'na eleştiri!

CTP Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya üzerinden KKTC İstatistik Kurumu’nun 2023 yılı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıklaması üzerine eleştirilerde bulundu.
Barçın’ın açıklamasındaki temel noktalar şöyle:
GSYH Nedir?
Barçın, GSYH'nin, belirli bir dönemde bir ülkede üretilen ve satılan tüm nihai mal ve hizmetlerin piyasa değeri üzerinden hesaplanan bir ölçü olduğunu hatırlatarak, bu değerin ülkelerin ekonomik sağlığını ölçmekte kullanıldığını belirtti.
Sektörel Daralma
Barçın, açıklanan verilere göre 2023 yılında tarım ile otelcilik ve lokantacılık sektörlerinin GSYH içindeki paylarının 2022’ye göre ciddi bir düşüş gösterdiğini ifade etti.
Nüfus Projeksiyonu Revizyonu
Eleştirisinin devamında, İstatistik Kurumu'nun 2019-2022 yılları için projeksiyon nüfus verilerini revize ettiğini ve bu nedenle nüfusa bağlı diğer verilerin de geriye dönük olarak değiştirildiğini aktardı. Bu durumu "guduru işler" olarak nitelendiren Barçın, projeksiyon verilerinin geçmişe dönük değiştirildiği için ekonomik planlama açısından güvenilir bir yapı oluşturulamayacağını vurguladı.
Nüfus Sayımı ve Ekonomik Planlama
Barçın, ilk iş olarak bir nüfus sayımı yapılıp gerçek nüfusun belirlenmesi ve ardından nüfus politikası oluşturulmasının gerekliliğine dikkat çekti. Bu adımların, ülkenin ekonomisini doğru planlamak için zorunlu olduğunu belirtti.
Barçın’ın açıklamaları, KKTC’de ekonomik verilere duyulan güven sorununu gündeme getirirken, CTP’nin ülke ekonomisine yönelik öncelikleri arasında nüfus sayımı ve sağlıklı veri üzerinden planlama yapmanın öne çıkacağını gösteriyor.
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