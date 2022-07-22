  • BIST 2.536,03
  • Altın 979.701
  • Dolar 17.7498
  • Euro 18.0197
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKASoğuk suyun tahmin bile edilemeyen zararları

Barçın'dan önemli iddia!

» »
CTP Milletvekili Devrim Barçın, hükümetin Anayasaya aykırı olarak maaş kesintisine gitmeye hazırlandığını söyledi.
Barçın'dan önemli iddia!

Devrim Barçın'ın konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

Meclis açıkken ek bütçe yapıp, gelirleri ve giderleri artıran, çok alana az, az alana çok artış yapacağız deyip tam tersini yapan, buna karşın geçici işçi istihdamlarına, danışman istihdamlarına, Euro maaş ile Türkiye'de ateşe atamalarına ve Müdür-Müsteşar atamalarına devam edip bütçeye Milyonlarca TL ek gider yaratan UBP-DP-YDP  Hükümeti, şimdi de Kamu Çalışanı, Belediye Çalışanı, Sosyal Sigorta Emeklisi ve Kamu Emeklilerinin maaşlarından sonradan ödenmek üzere kesinti yapmak için Yasa Gücünde Kararname hazırlamış.
 Hem de bir çok kez Anayasa Mahkemesi'nin bu yönde yapamazsınız kararı olmasına karşın.
Halkın aklı ile dalga geçiyorlar resmen.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde teknik sorun nedeniyle MRI cihazlarında kısmi çekim yapılıyor22 Temmuz 2022 Cuma 09:31
  • Çeşitli tip salon, iş aracı, motosiklet ve deniz aracı açık artırma ve peşin para ile satışa sunulacak22 Temmuz 2022 Cuma 09:30
  • “KKTC’nin iki devletli çözüm vizyonuna güçlü destek beyan edilmiştir”22 Temmuz 2022 Cuma 09:29
  • Brent petrol kaç dolar?22 Temmuz 2022 Cuma 08:45
  • Falyalı cinayeti: 3 zanlı mahkemeye çıkarıldı22 Temmuz 2022 Cuma 08:42
  • Asgari Ücret Saptama Komisyonu itirazları değerlendirecek..Hür-İş toplantı öncesi eylem yapacak22 Temmuz 2022 Cuma 08:41
  • Detay bugün ne manşet attı? 22 Temmuz 2022 Cuma22 Temmuz 2022 Cuma 08:29
  • Pandemi Hastanesinin Doktoru Pozitif21 Temmuz 2022 Perşembe 20:44
  • TC, Azerbaycan ve Pakistan Kıbrıs’ta sürdürülebilir bir çözüme destek belirtti21 Temmuz 2022 Perşembe 19:35
  • Yolsuzluk Raporu 2021 açıklandı21 Temmuz 2022 Perşembe 18:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti