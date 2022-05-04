Barçın'dan UBP'ye: "Siz, Türkiye'nin müdahalesini açıkça halkla paylaşmaya hazır mısınız?"

İşte CTP Lefkoşa Milletvekilinin yaptığı açıklama;
Bazı Ulusal Birlik Partisi’ne (UBP) mensup kişilerin ‘Gelin AK Parti’nin bu müdahalesine karşı birlikte mücadele edelim’ dediğine işaret ederek, şöyle devam etti:
“Peki!
Siz toplumla, Türkiye'nin ve TC'deki AK Parti hükümetinin müdahalesini ve müdahalelerini söylediğiniz ‘mutabakat’ hükümetini kurmak için açıkça basın önünde halkla paylaşmaya hazır mısınız bizim gibi?”
#bumemleketbizimbizyöneteceğiz href="https://t.co/3KqPrlaNqv">pic.twitter.com/3KqPrlaNqv— Devrim Barçın (@devrimkibris) May 4, 2022
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.