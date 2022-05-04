Barçın'dan UBP'ye: "Siz, Türkiye'nin müdahalesini açıkça halkla paylaşmaya hazır mısınız?"

CTP Milletvekili Devrim Barçın, "Siz toplumla, Türkiye'nin ve TC'deki AK Parti hükümetinin müdahalesini ve müdahalelerini söylediğiniz ‘mutabakat’ hükümetini kurmak için açıkça basın önünde halkla paylaşmaya hazır mısınız bizim gibi?” diye sordu.

İşte CTP Lefkoşa Milletvekilinin yaptığı açıklama;

Bazı Ulusal Birlik Partisi’ne (UBP) mensup kişilerin ‘Gelin AK Parti’nin bu müdahalesine karşı birlikte mücadele edelim’ dediğine işaret ederek, şöyle devam etti:

“Peki!

Siz toplumla, Türkiye'nin ve TC'deki AK Parti hükümetinin müdahalesini ve müdahalelerini söylediğiniz ‘mutabakat’ hükümetini kurmak için açıkça basın önünde halkla paylaşmaya hazır mısınız bizim gibi?”