Bardaklardakiler kahve değil, süt!

"Sütü yeni açtım, ısıttım, durum bu..."

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya

KKTC'de üretim yapan bir süt firmasına ait ürün, hava şartlarına dayanamayarak bozuldu.

Yaşanan olayı sosyal medya hesabı üzerinden duyuran vatandaş, "sağlığımızla oynanıyor" diyerek feryat etti.

Katılaşmış ve rengi değişmiş bir hal alan bardaklardaki sütlerile ilgili "yeni açtım, ısıttım, durum bu.." yorumunu yapan vatandaşın gönderisine, pek çok kişi de destek belirterek, ayni durumun başlarına geldiğini vurguladı.

Süt neden bozulur?

Sütteki laktik mayalar ya da bakteriler kimyasal tepkimelere neden olur. Bu tepkimeler sonucunda, süt hızla sertleşerek katı bir hal alır, yani bozulur. Sütün baş düşmanı sıcaklıktır. Bu yüzden güneş altında bırakıldığı zaman kimyasal tepkimeler hızla artar. Eğer sıcaklıkta ani bir düşüş sonrasında yeniden sıcakla tepkimeye girerse, bozulma olasılığı yükselir.​

İşte o görüntüler: