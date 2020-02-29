Barikatı yıktılar! Lokmacı geçişlere yeniden açıldı! Eylem devam ediyor (VİDEO)

Rum tarafınca tek yanlı kapatılan 4 sınır kapısından biri olan Lokmacı Sınır Kapısının her iki tarafında, karara karşı eylem yapılıyor.

Rum tarafınca tek yanlı kapatılan 4 sınır kapısından biri olan Lokmacı Sınır Kapısının her iki tarafında, karara karşı eylem yapılıyor. Lokmacı Kapısı'nin kapatılmasını protesto eden Kıbrıslı Türk ve Rum eylemciler barikatı açtılar.

Polisin direnmesine rağmen, Lokmacı Kapısı Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum eylemciler tarafından açıldı.

Eylemcilerin Lokmacı Kapısı'nı açık tutmak için eylemlerini sürdürüyor.