“Barikatlarda ağlattığınız insanlarımız, bunun hesabını sizden soracaktır”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), hükümetin, Güney Kıbrıs’ta çalışan işçileri “gidin ama gelmeyin” diyerek gönderdiğini; bunun “siyasi bir entrika” olduğunu savundu.

BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiyadis’in, 8 Haziran tarihinde karşılıklı geçişlerde anlaşmış olmasına rağmen, bunu tanımayarak Mustafa Akıncı’yı küçük düşürme, Rum tarafını da retçi bir çizgiye çekme çabası olduğunu ileri sürdü ve bu politikayı kınadıklarını belirtti

Sonüstün, “3 ay boyunca kapısını çalmadığınız emekçilere reva gördüğünüz bu davranış, sizin demokrasi ve insan sevgisinden nasibinizi almadığınızın göstergesidir. Barikatlarda ağlattığınız insanlarımız, bunun hesabını sizden soracaktır. Halkımızdan hak ettiğiniz cevabı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alacaksınız” dedi.