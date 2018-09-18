Barikatlarda sorunlar devam ediyor. Gelmeye çalıştıklarına bin pişman oluyorlar

Barikatlarda sorunlar devam ediyor. Gelmeye çalıştıklarına bin pişman oluyorlar...

KKTC bir yandan ekonomik krizle boğuşup, ülkeye turist gelsin diye çırpınırken, diğer yandan da sınır kapılarında gelen turistler KKTC'ye gelmeyi denediklerine bin pişman oluyorlar.

Yaya geçişlerinde en çok kullanılan Lokmacı yaya geçiş noktasında ciddi bir sıkışıklık yaşanıyor, 18 Eylül Salı günü saat 13 civarlarında DETAY muhabirinin Lokmacı geçiş noktasında çektiği fotoğraflar durumu özetliyor.

Güney’e tatile gelen binlerce turist ile birlikte Rumlar da Kuzeye geçmekte büyük sıkıntılar yaşamaya devam ediyor.