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Barikatlardan geçişlerde geçen yıla oranla artış gözlemlendi

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Güney Kıbrıs ile KKTC arasında karşılıklı geçişlerinde, 1 Ocak 2022 tarihinden 15 Ağustos 2022 tarihine kadarki sürede, bir önceki yılın aynı dönemine oranla büyük artış gözlemlendiği belirtildi.
Barikatlardan geçişlerde geçen yıla oranla artış gözlemlendi

Fileleftheros gazetesi: “Git-Gel Dörde Katlandı” başlığı altında verdiği ve Kıbrıs Rum polisinin verilerine dayandırdığı haberinde, KKTC’den akaryakıt alımı ve benzin harcaması yapmak isteyen Kıbrıslı Rumların sayısının, sene başından bugüne kadarki sürede, bir önceki yılın aynı dönemine oranla dört kat arttığını yazdı.

Güney Kıbrıs’ta yaşanan pahalılığın Kıbrıslı Rumları KKTC’ye geçerek özellikle akaryakıt alımı yapmaya teşvik ettiğini belirten gazete, söz konusu tarihler arasında karşılıklı geçiş yapan kişi sayısının 1 milyon 446 bin 838 olduğunu, geçiş yapan araç sayısının ise 783 bin 858 olarak kayda geçtiğini aktardı.

Geçen yılın aynı döneminde geçiş yapan kişi sayısının 415 bin 463, araç sayısının ise 231 bin 140 olduğunu vurgulayan gazete, bu verilerin, karşılıklı geçişlerin 1 milyon arttığını ortaya koyduğunu yazdı.

Gazeteye göre, 1 Ocak-15 Ağustos 2022 döneminde toplamda 838 bin 209 Kıbrıslı Rum ve 608 bin 629 Kıbrıslı Türk sınır kapılarını kullanırken, geçen yılın aynı döneminde ise bu rakamlar 220 bin 604 ila 194 bin 859 olarak kayda geçmişti.

Yine söz konusu dönemde 533 bin 197 Kıbrıslı Rum, 250 bin 661 Kıbrıslı Türk aracı da sınır kapılarından geçiş yaparken geçen yılın aynı döneminde ise bu rakamlar 133 bin 596 ila 97 bin 544 oldu.

Gazete, karşılıklı geçişlere ilişkin aylık verileri de ayrıntılı paylaştığı haberinde, Kıbrıslı Rumların özellikle Haziran ve Temmuz aylarındaki geçişlerinin sayısının, diğer aylara oranla yüksek olduğunun altını çizdi.

Bu artışı Güney Kıbrıs’taki akaryakıt fiyatlarındaki yükselişe bağlayan gazete, Haziran ayında 122 bin 39, Temmuz ayında ise 130 bin 158 Kıbrıslı Rumun sınır kapılarından geçiş yaptığını vurguladı.

Aynı aylarda geçiş yapan Kıbrıslı Türklerin sayısı ise Haziran ayında 91 bin 217, Temmuz ayında ise 42 bin 711 olarak kayda geçti.

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