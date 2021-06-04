  • BIST 1.433
  • Altın 526,524
  • Dolar 8,6558
  • Euro 10,5278
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAİsrail'de muhalefet, koalisyon hükümeti için anlaştı

Barikatlardan karşılıklı 8 bin 229 geçiş yapıldı

» »
Sınır kapılarının geçişlere yeniden açıldığı bugün, saat 18.00 itibariyle karşılıklı 8 bin 229 giriş çıkış işlemi gerçekleştirildi. Güney’den Kuzey’e 4 bin 344, Kuzey’den Güney’e 3 bin 885 kişi geçiş yaptı.
Barikatlardan karşılıklı 8 bin 229 geçiş yapıldı

Sınır kapılarının geçişlere yeniden açıldığı bugün, saat 18.00 itibariyle karşılıklı 8 bin 229 giriş çıkış işlemi gerçekleştirildi. Güney’den Kuzey’e 4 bin 344, Kuzey’den Güney’e 3 bin 885 kişi geçiş yaptı.

Sınır kapılarının geçişlere yeniden açıldığı bugün, saat 18.00 itibariyle karşılıklı 8 bin 229 giriş çıkış işlemi gerçekleştirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün 05.00 ile 18.00 saatleri arasında Güney’den Kuzey’e 4 bin 344, Kuzey’den Güney’e 3 bin 885 kişi geçiş yaptı.

Geçişlerin kara giriş kapılarına göre dağılımı şöyle:

“Metehan’dan Güney’den Kuzey’e bin 812 giriş, Kuzey’den Güney’e bin 636 çıkış, Ledra Palas’tan 236 giriş, 228 çıkış, Lokmacı’dan 467 giriş, 358 çıkış, Akyar’dan 352 giriş, 375 çıkış, Derinya’dan 188 giriş, 115 çıkış, Beyarmudu’ndan 822 giriş, 743 çıkış, Bostancı’dan 325 giriş, 266 çıkış, Yeşilırmak’tan 129 giriş, 155 çıkış ve Aplıç’tan 13 giriş, 9 çıkış.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman: Hükümete geldiğimizde ilk hedefimiz 5 yıllık kalkınma planı04 Haziran 2021 Cuma 17:06
  • CTP ve HP AD-HOC komiteyi Anayasa Mahkemesine götürdü!04 Haziran 2021 Cuma 17:03
  • KÖY YOLLARI: 1 Milyar TL’lik proje Türkiye menşeli müteahhide verildi04 Haziran 2021 Cuma 14:13
  • Hayvan Üreticileri eyleme ara verdi! Araçlar çekiliyor!04 Haziran 2021 Cuma 13:57
  • Hayat Mayıs'ta %1,62 pahalı oldu! Salatalık, biber ve gabak da %60 fiyat düştü!04 Haziran 2021 Cuma 13:54
  • Dün Tatar bugün Özersay'dan sonra Ersan Saner de kapı ziyaret etti!04 Haziran 2021 Cuma 13:52
  • Hayvan Üreticileri 'ne 14'e kadar araçlarını çekmeleri için süre verildi! Polis müdahale edecek!04 Haziran 2021 Cuma 13:33
  • YDP'de yaprak dökümü devam ediyor...Yönlüer YDP'den istifa etti04 Haziran 2021 Cuma 13:32
  • Kapılardan saatler içinde toplam 3649 geçiş, en çok geçiş Kermiya'dan ...04 Haziran 2021 Cuma 12:51
  • Cumhurbaşkanı Tatar'dan Metehan Sınır Kapısı'na Ziyaret04 Haziran 2021 Cuma 12:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti