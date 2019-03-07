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Barikatta Rum polisinden, Kıbrıslı Türklere pusu !..

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Güney Kıbrıs’ta, Rum Polisinin şövenizm tüten ırkçı davranışlarının devam ettiği söylendi.
Barikatta Rum polisinden, Kıbrıslı Türklere pusu !..

Barikatta Rum polisinden, Kıbrıslı Türklere pusu !..

Güney Kıbrıs’ta, Rum Polisinin şövenizm tüten ırkçı davranışlarının devam ettiği söylendi.

Kermiya Geçiş Kapısı olarak da bilinen, Mete Han Sınır Kapısında, saklanmak suretiyle pusu kuran Rum Polisi, kuzeye geçmekte olan Türk araçlarını durdurarak, salon araçlarının arka koltuklarında oturanların kemer bağlamadıkları gerekçesi ile her yolcu için 85 Euro para cezası kestiği öğrenildi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, yaptığı açıklamada, Rum Polisinin, Kıbrıslı Türklere yönelik, ırkçı ve şövenist davranışları devam ediyor. Kermiya Sınır Kapısında, pusu kuran Rum Polisi, her geçen Türk Arabasını durdurarak arka koltukta oturanlara kişi başı 85 Euro para cezası kesiyor. Bir işim nedeniyle arkadaşlarım ile geçtiğim Güney Kıbrıs’tan dönerken, pusu kurduğu yerden çıkan Rum Polisi, geçiş yapan Kıbrıslı Türkleri durdurduğu gibi beni de durdurdu. Arabamın arkasında oturan 3 arkadaşımın, emniyet kemerlerini takmadıkları gerekçesi ile bana her bir kişi için 85 Euro ceza kesti. Elcil açıklamasında, toplamda benden 255 Euro ödenmem istendi dedi.

Şener Elcil açıklamasına devamla, bu konunun neden Kıbrıslı Türklerin bilgisine getirmediklerini sordum. Polis bana bu yasanın 15 yıl evvel çıktığını ama uygulamadıklarını söyledi. Peki neden, Türkçe bildiriler hazırlayarak, Kıbrıslı Türkleri uyarmadan bu işlemi bugün uygulamaya koydunuz diye sorunca, bana cevap veremediler. Ayrıca neden pusu kurarak beklediklerini ve neden sınır kapısından gelip geçen, Rum sürücülere de ayni işlemi uygulamadıklarını sorunca, bu uygulama yalnız Türklere mahsustur cevabını aldım.

Rum polisinin ırkçı bir şekilde şövenist davranışlar içerisine girmesini ve bu konuda hiçbir açıklama ve bildiriye başvurmadan, Kıbrıslı Türkleri hedef almasını kınarım diyen Şener Elcil, bir ülkede yasalar herkes içindir.

Rum ve Türk ayrımı yapılarak, sadece bir tarafa bu yasaları uygulamak, ırkçı bir davranıştır. Rum hükümet yetkililerinin bu durumları bir kez daha gözden geçirmesi gerektiğini de belirtirim dedi.

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