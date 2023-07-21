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Barikatta sahte evrak!

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Barikatta sahte evrak!
Barikatta sahte evrak!

 

20.07.2023 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Sınır Kapısında, GKRY bölgesine geçmek için kullanımındaki KMT 349 plakalı salon araç ile gelen  M.K.(E-45)’nin, daha önceden sahte olarak düzenlenen aracına ait sigorta poliçesini işlem yaptırmak için sınır kapısında görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürüp, sahte davranışla kayıt temin ettiği tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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