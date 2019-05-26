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Barınak hayvanları için İşbirliği protokolü

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İskele’de,  barınaktaki hayvanların beslenmesiyle ilgili İskele Belediyesi ile Limak Cyprus Deluxe Hotel arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Barınak hayvanları için İşbirliği protokolü

İskele’de,  barınaktaki hayvanların beslenmesiyle ilgili İskele Belediyesi ile Limak Cyprus Deluxe Hotel arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İskele Belediyesi’nden yaılan açıklamaya göre, protokol gereğince, Limak Cyprus Deluxe Hotel tarafından ayrılacak yemek ve ekmekler, İskele Belediyesi barınak görevlilerince en geç 2 günde 1 teslim alınacak. Yemek ve ekmekler, İskele Belediyesi tarafından her gün verilen hazır mamaya takviye olarak verilecek. 

Protokole, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Limak Cyprus Deluxe Hotel Müdürü Mehmet Mülayim imza koydu. 

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