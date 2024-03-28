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Barış Ağca hayatını kaybetmişti... Kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı!

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Girne - Güzelyurt anayolunda 19 yaşındaki Barış Ağca’nın yaşamını kaybetmesiyle sonuçlanan kazaya neden olan sürücü 32 yaşındaki Emirhan Yürük dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Barış Ağca hayatını kaybetmişti... Kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı!

Polis çavuşu Salahi Adlı mahkemede olguları aktardı. Polis, 25 Mart 2024 tarihinde saat 02.30 sıralarında Girne - Güzelyurt anayolunun 12-13 km arasında 172 promil alkollü içki tesiri altında Girne istikametine doğru seyreden 32 yaşındaki Emirhan Yürük’ün yönetimindeki UE 621 plakalı  salon araçla dikkatsizce yolun sağına geçmesi neticesinde o esnada karşı istikametten gelmekte olan 18 yaşındaki Zeynep Kartal yönetimindeki EE 461 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu yüz yüze çarpıştıklarını söyledi. Polis, kaza sonucu EE 461 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Alsancak’ta sakin 19 yaşındaki Barış Ağca’nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini kaydetti. Polis, kaza sonucu UE 621 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 30 yaşındaki Tuğçe Kocagül ve EE 621 plakalı araç sürücüsü Zeynep Kartal’ın ağır yaralanarak kaldırıldıkları Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, Tuğçe Kocagül’ün beyin kanaması, Zeynep Kartal’ın ise kafatası kırığı, göğüs kafesi kırığı, iç organ yaralanması teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını kaydetti. Polis, UE 621 plakalı araç sürücüsü Emirhan Yürük’ün tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını kaydetti.  Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde birçok kamera görüntüsü incelediklerini, ifadeler temin ettiklerini belirtti. Polis, alınacak ifadeler ve incelenecek başka kamera görüntüsü olduğunu ifade ederek, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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