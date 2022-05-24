  • BIST 2.383,35
  • Altın 964.423
  • Dolar 16.1227
  • Euro 17.3157
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKADiş ağrısına iyi geliyor

Barış araştırmacıları.... ' yeni risklere hazırlıklı değiliz'

» »
Barış araştırmacıları, dünyanın iklim değişikliği ile popülizm ve milliyetçilik gibi siyasi risklerin karışımından oluşan tehlikeli bir döneme girdiği ve siyasilerin bu yeni risklere hazırlıklı olmadığı uyarısı yaptı.
Barış araştırmacıları.... ' yeni risklere hazırlıklı değiliz'

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) raporu, dünya barışının yeni bir riskler çağına girdiği uyarısında bulundu. İklim değişikliğinin sonuçlarının yarattığı krizler ve giderek popülistleşen siyasi ortamın güvenlik açısından "zehirli" bir karışım oluşturduğuna dikkat çeken araştırmacılar, siyasilerin bu yeni karmaşık risklere hazırlıklı olmadığını belirtti.

Raporda iklim değişikliği, çevre krizleri, kaynakların kıtlığı, canlı türlerinin yok oluşu gibi etkenlerle güvenlik riskleri ve korona pandemisi gibi diğer tehditlerin birlikte oluşturacağı tehditlerin boyutlarına dikkat çekiliyor. Raporun önsözünde "Bu, zehirli bir karışım. Çok derin etkileri olan ve tehlikeli bir karışım" diyen AB Komisyonunun çevreden sorumlu üyesi Margot Wallström, gücü elinde bulunduran kurumların ise çözümler bulmada çok yavaş kaldığını vurguladı.

"Popülizm ve milliyetçilik yükselişte"

SIPRI direktörü San Smith de "Pek çok uzman belirleyici bir noktada bulunduğumuzu söylüyor. Çevre krizini ya kendi haline bırakacağız ya da sorunun teşhisini şimdi koyup harekete geçeceğiz. Asıl kötü haber, bu son derece önemli anın, uluslararası politikanın korkunç bir durumda olduğu bir zamana denk gelmesi. Dünyadaki büyük güçler arasındaki ilişkiler 'zehirli ve tehlikeli' bir durumda. Popülizm ve milliyetçilik yükselişte" diye konuştu.

Raporda bu karışıma çeşitli ülkelerden örnekler de veriliyor. Somali'de süregelen kuraklık ve iklim değişikliğinin diğer etkileriyle yoksulluk ve zayıf siyasi yönetim gibi etkenlerin birleştiği ve bu karışımın insanları terör örgütü Eş Şebab'ın kucağına ittiği belirtiliyor. Yine Orta Amerika'da iklim değişikliğinin tahıl hasatını olumsuz etkilediği, ülkedeki şiddet olayları ve yolsuzlukla birleştiğinde kitlelerin ABD'ye göç etmesine yol açtığı kaydediliyor.

Çatışmalarda ölenlerin sayısı ikiye katlandı

Rapora göre dünyada 2010'lu yıllardan bu yana, en az bir devletin taraf olduğu silahlı çatışmaların, bu çatışmalarda ölen insanların ve dünya çapında yerinden edilen ya da mülteci konumuna düşen insanların sayısı da ikiye katlandı. Yıllar süren düşüşün ardından kullanıma hazır nükleer başlıkların sayısı da 2020'de yeniden artış gösterdi. Geçen yıl dünyada askeri harcamaların tutarı 2 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı.

Raporda, bu gelişmelere paralel olarak çevre açısından da alarm niteliğinde değişimler yaşandığı belirtiliyor. Canlı türlerinin yaklaşık dörtte biri soyunun tükenmesi tehlikesiyle karşı karşıya. Polen taşıyıcı böceklerin sayısında dramatik bir düşüş olduğuna da değinilen raporda, "İklim değişikliği, fırtına ve sıcak hava dalgaları gibi aşırı hava olaylarının giderek daha sık ve yoğun bir şekilde meydana gelmesine yol açıyor. Bunun sonucu olarak önemli gıda bitkilerinde hasat miktarı azalırken geniş alanlarda hasatın tamamen yok olması riski artıyor" ifadelerine yer veriliyor.

Yeşil ekonomiye acil geçiş önerisi

Siyasetin riskleri daha iyi değerlendirmesi ve çevre krizlerine karşı daha kararlı adım atması çağrısı yapan araştırmacılar, hızlı bir şekilde "yeşil ekonomi"ye geçiş tavsiyesinde bulunuyor.

SIPRI direktörü Smith, bu geçişin adil ve barışçı bir şekilde gerçekleşmesi gerektiğine vurgu yaparak "Bu kadar büyük boyuttaki bir ekonomik değişimde her zaman kazananlar ve kaybedenler olacaktır. Bu geçişten en çok etkilenecek olan kesimlerin çıkarları göz önünde bulundurulmak zorunda. Aksi takdirde yeni çatışma riskleri doğar" uyarısı yaptı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Litvanya: Rusya ile enerji ticaretini bitirdik23 Mayıs 2022 Pazartesi 17:43
  • Katar’ın Paris Büyükelçiliği’nde bir kişi öldü23 Mayıs 2022 Pazartesi 17:26
  • Taliban'ın yeni kararı ekrana yansıdı: Afganistan'da kadınlar artık televizyona çıkmak için yüzlerini de örtmek zorunda23 Mayıs 2022 Pazartesi 10:59
  • Maymun çiçeği virüsü karantina kararı23 Mayıs 2022 Pazartesi 10:25
  • Etna Yanardağı faaliyete geçti . Yanardağdan çıkan duman metrelerce yükseğe ulaştı23 Mayıs 2022 Pazartesi 10:00
  • BAE’de yeni Devlet Başkanı’ndan eğitim odaklı kabine revizyonu23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:58
  • Dünya ekonomi reformu İsviçrede başlıyor23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:48
  • Mescid-i aksa için skandal karar23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:47
  • BM Genel Sekreteri’nden çarpıcı çağrı22 Mayıs 2022 Pazar 18:51
  • Kraliçe, tahta çıkışını ağaç dikerek kutladı22 Mayıs 2022 Pazar 15:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti