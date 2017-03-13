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Barış Arduç ayda 320 bin lira kazanacak!

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Barış Arduç ayda 320 bin lira kazanacak!
Barış Arduç, yeni bir proje için aylık 320 bin liralık teklif aldı.

Star TV'nin sevilen dizisi 'Kiralık Aşk'ın yakışıklı oyuncusu Barış Arduç, dizinin bitmesiyle yeni bir proje için teklif aldı. Aylık kazancı tamı tamına 320 bin lira olacak.

 

Genç kızların sevgilisi Barış Arduç'un 'Kiralık Aşk' dizisinden sonra yıldızı parladı. Oyuncu, dizinin bitmesinin ardından yeni bir proje için teklif aldı. Arduç'un yeni projeden alacağı aylık kazancın 320 bin lira olduğunu duyanların dudakları uçukladı.

BARIŞ ARDUÇ'A DUDAK UÇUKLATAN TEKLİF

'Kiralık Aşk' dizisinde dikkat çeken yakışıklı oyuncu Barış Arduç, dizinin bitmesinin ardından Star Tv'de yeni başlayacak olan bir dizi için teklif aldı. Bölüm başına 80 bin TL kazanacak olan Arduç'un aylık kazancı tamı tamına 320 bin TL olacak.

KİRALIK AŞK'TAN SONRA POPÜLARİTESİ ARTTI

Barış Arduç, 'Kiralık Aşk' dizisinden bölüm başına 60 bin TL kazanarak aylık 240 bin TL alıyordu. Popülaritesi artan Arduç'un alacağı yeni ücret 320 bin TL'ye çıktı.

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