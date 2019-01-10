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Barış Atay'dan Yılmaz Erdoğan'a: af diliyorsun, yazık sana

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Barış Atay'dan Yılmaz Erdoğan'a: 40 yılın başı mesleğinle ilgili bir bildiriye attığın imza için bile af diliyorsun, yazık sana
Barış Atay'dan Yılmaz Erdoğan'a: af diliyorsun, yazık sana

Türkiye İşçi Partisi Milletvekili sanatçı Barış Atay, kabul edilen sinema teklifiyle ilgili yönetmenlerin yayınladığı bildiri için "Maksadını aşan bir şekilde sunuluyor" diyen yapımcı ve oyuncu Yılmaz Erdoğan'a tepki gösterdi. Atay, "40 yılın başı mesleğinle ilgili bir tek bildiriye attığın imza için bile af diliyorsun. Yazık sana be, yazık" dedi.

Sinema yapımcıları ile Mars grubu arasında yaşanan kriz tarafların karşılıklı açıklamalarıyla devam ederken, konuyla ilgili son olarak bakanlık devreye girdi.

"Milli kültürün uluslararası tanıtımına katkı sağlar nitelikte olan dizi filmlerin desteklenmesi, sinema sektörünün uluslararası alanda rekabet gücünün artırılması ve Türkiye'nin film üretim merkezlerinden biri haline gelmesi" amacı taşıyan teklif, dün Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi.

Aralarında Nuri Bilge Ceylan, Onur Saylak, Canan Gerede, Erden Kıral, Belmin Söylemez, Handan Öztürk, Hüseyin Karabeyi, Pelin Esmer, Yeşim Ustaoğlu, Zeynep Dadak, Aslı Özge, Çağan Irmak ve Yılmaz Erdoğan'ın da bulunduğu yönetmenler bildiri yayınlayarak yasanın sınıflandırma ve değerlendirme ile ilgili maddelerinde, 'komisyonca uygun bulunulmayan filmler ticari dolaşıma ve gösterime sunulamaz' önermesinin kaldırılmasını, Türkiye'de düzenlenecek ulusal ve uluslararası festivallerde gösterilecek filmlere yönelik düzenleme ile destekleme kurullarının oluşturulmasında sinema sektörü üyelerinin azınlığa düşürülmesinin düzeltilmesini talep etti.

ERDOĞAN: MAKSADINI AŞAN ŞEKİLDE SUNULUYOR

Ancak daha sonra bildiriyle ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Yılmaz Erdoğan, "Görüyorum ki birkaç yapıcı değişiklik önerisi —en azından ben öyle anladım- maksadını aşan şekilde sunuluyor" dedi.

Erdoğan'ın paylaşımına tepki gösteren TİP Milletvekili Barış Atay, şu ifadeleri kullandı:

"40 yılın başı, kendi mesleğinle ilgili bir tek bildiriye attığın imza için bile af diliyorsun. Yazık sana be, yazık. Neymiş? 'Maksadını aşan bir şekilde sunuluyor'muş. Utanmaz!"

İşte o paylaşım :

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