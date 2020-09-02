Barış Atay'ın darp edilmesiyle ilgili üç kişi gözaltına alındı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay’ın darp edilmesiyle ilgili polis 3 kişiyi gözaltına aldı.
Barış Atay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile girdiği tartışmanın ardından Kadıköy’de saldırıya uğramıştı.
Saldırganların kaçmasından ardından Atay hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından taburcu olmuştu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma kapsamında saldırının yaşandığı yerin çevresindeki iş yeri kameralarını inceledi ve saldırıya müdahil olan dört kişi tespit etti.
DHA’nın haberine göre bu kişilerden 3’ü gözaltına alındı. Şüphelilerin bugün adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.
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