Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Cenevre’de gerçekleştirilecek 5+1 gayri resmi toplantı öncesinde ‘Barış Ateşi’ etkinliklerine başladı. ‘Barış Ateşi’ ilk olarak Dikmen’de alevlendi. Etkinliğin açılışında bir konuşma yapan Organize Komitesi Başkanı Alpay Çelebi, federasyonun sadece Kıbrıs Türklerin değil, hem Kıbrıslı Rumların, hem de Türkiye, Yunanistan ve Akdeniz’de kıyısı olan ülkelerin çıkarına olduğunu söyledi. Cenevre’de gerçekleşecek olan görüşme öncesinde ‘Barış Ateşi’ni yaktıklarını söyleyen Çelebi, federasyonu öldürmeye çalışanlara inat, tüm dünyaya federasyonu haykıracaklarını, Kıbrıslı Türklerin federasyon istencinin artarak devam ettiğini vurguladı.