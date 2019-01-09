  • BIST 91.157
  • Altın 227,426
  • Dolar 5,4838
  • Euro 6,3148
  • Lefkoşa 5 °C
  • Mağusa 4 °C
  • Girne 7 °C
  • Güzelyurt 3 °C
  • İskele 4 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -10 °C
SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

‘Barış bildirisi’ni imzalayan akademisyen Esra Arsan’a bir yıl üç ay hapis

»
Doğu ve güneydoğuda operasyonlar sürerken ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bir bildiriyi imzaladığı için dava açılan akademisyen Doç. Dr. Esra Arsan’a bir yıl üç ay hapis cezası verildi.
‘Barış bildirisi’ni imzalayan akademisyen Esra Arsan’a bir yıl üç ay hapis

Güneydoğuda PKK’nın hendek kazdığı kentlere yönelik operasyonlar Ocak 2016’da sürerken 1128 akademisyenin imzasıyla ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bir bildiri yayınlanmıştı. 

Bildiride imzası bulunan akademisyenlerin çoğu üniversitelerinden ihraç edilirken savcılar PKK propagandası yapıldığı gerekçesiyle bir dizi dava açmış, kimi akademisyenler 30 aya varan hapis cezalarına çarptırılmıştı.  

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Arsan hakkında İstanbul 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması bugün yapıldı.

Savcının bir önceki duruşmada ‘örgüt propagandası’ suçlamasını içeren mütalaasını tekrarlamasının ardından Arsan söz aldı.

Akademisyen şunları söyledi: “Anayasa’da ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde (AİHS) bana tanınan düşünce ve ifade özgürlüğümü kullandım. Bunun dışında ortada bir suç yoktur. İddianamede bana atılı suçların hiçbirinin de ispatı yoktur. Beraatımı istiyorum.”

Arsan, mahkeme başkanının “Son sözünüz nedir?” sorusuna “Son sözüm barış olsun” yanıtını verdi.

Ceza çıktı

Mahkeme, Arsan’a ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla bir yıl üç ay hapis cezası vererek iki yıl denetim süresi belirledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • HDP Milletvekili Leyla Güven'in durumu ağırlaşıyor09 Ocak 2019 Çarşamba 17:12
  • Çiftlikbank'ın Tosun'u Interpol’ün en çok arananlar listesinde09 Ocak 2019 Çarşamba 16:12
  • Hırsızdan not: “Karım eşyaları çok beğendi”09 Ocak 2019 Çarşamba 16:06
  • Türkiye soykırım listesine girdi09 Ocak 2019 Çarşamba 15:58
  • Doktorun skandal paylaşımları tesadüfen ortaya çıktı09 Ocak 2019 Çarşamba 15:21
  • Çavuşoğlu: "Kıbrıs konusunda Mayıs'a kadar müzakere başlaması gerçekçi değil"09 Ocak 2019 Çarşamba 15:20
  • Çavuşoğlu: ABD'nin Suriye'den çekilmesi zor09 Ocak 2019 Çarşamba 15:10
  • Komuutan 400 kilo uyuşturucuyla yakalandı09 Ocak 2019 Çarşamba 15:10
  • İstanbul'da tarantula ve iguana operasyonu: 12 gözaltı09 Ocak 2019 Çarşamba 15:04
  • Türkiye demokraside küme düşmeye oynuyor: Demokrasi endeksinde 110'uncu sırada09 Ocak 2019 Çarşamba 14:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti