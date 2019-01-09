‘Barış bildirisi’ni imzalayan akademisyen Esra Arsan’a bir yıl üç ay hapis

Doğu ve güneydoğuda operasyonlar sürerken ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bir bildiriyi imzaladığı için dava açılan akademisyen Doç. Dr. Esra Arsan’a bir yıl üç ay hapis cezası verildi.

Güneydoğuda PKK’nın hendek kazdığı kentlere yönelik operasyonlar Ocak 2016’da sürerken 1128 akademisyenin imzasıyla ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bir bildiri yayınlanmıştı.

Bildiride imzası bulunan akademisyenlerin çoğu üniversitelerinden ihraç edilirken savcılar PKK propagandası yapıldığı gerekçesiyle bir dizi dava açmış, kimi akademisyenler 30 aya varan hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Arsan hakkında İstanbul 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması bugün yapıldı.

Savcının bir önceki duruşmada ‘örgüt propagandası’ suçlamasını içeren mütalaasını tekrarlamasının ardından Arsan söz aldı.

Akademisyen şunları söyledi: “Anayasa’da ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde (AİHS) bana tanınan düşünce ve ifade özgürlüğümü kullandım. Bunun dışında ortada bir suç yoktur. İddianamede bana atılı suçların hiçbirinin de ispatı yoktur. Beraatımı istiyorum.”

Arsan, mahkeme başkanının “Son sözünüz nedir?” sorusuna “Son sözüm barış olsun” yanıtını verdi.

Ceza çıktı

Mahkeme, Arsan’a ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla bir yıl üç ay hapis cezası vererek iki yıl denetim süresi belirledi.