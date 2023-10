Barış Gücü Duyurdu Pile'de uzlaşı

Pile'de devam eden durumu çözüme kavuşturacak düzenlemeler konusunda mutabakata varıldı.

Halen birkaç yöntem tartışılıyor ancak çerçeve anlayışı bugün yürürlüğe girecek.

Colin Stewart, "Bu çok iyi bir sonuç. Bu düzenlemeler, Pile/Pyla'daki son krizde her iki taraf da kabul edilebilir bir sonuca varmaya kararlı olan tüm ilgililerle yapılan son derece yapıcı görüşmeler sonucunda gerçekleşti. Kıbrıs Rumları ve Kıbrıs Türklerinin endişeleri dikkatle düşünülmüş ve ele alınmış ve tüm taraflar tarafından iyi niyet gösterilmiştir. Bu görüşmeler, tarafların böyle bir anlayışa ulaşma kararlılığı varsa, anlaşmazlıklarına makul ve her iki tarafta da kabul edilebilir çözümler bulabileceğinin bir modeli olmuş, Kıbrıs sorununa her iki tarafta da kabul edilebilir bir çözümün ulaşılabileceğinin bir hatırlatıcısıdır. “