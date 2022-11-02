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Barış Gücü , Unficyp'in tampon bölge içindeki devriyelerini artırdı

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Barış gücü Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Unficyp'in tampon bölge içindeki devriyelerini artırdığını söyledi.
Barış Gücü , Unficyp'in tampon bölge içindeki devriyelerini artırdı

Duyuru, Kıbrıslı Rum çiftçiler ve Türk askerlerinin tartışmalı koşullar altında tipik olarak istenenden çok daha yakın temas kurması sonrasında geldi.

Salı günü Rum Basınındaki haberlere göre, Türk birliklerinin bir BM devriye aracının müdahalesinin ardından Astromeritis tampon bölgesinde Kıbrıslı Rum bir çiftçiye doğru ilerlemesinin durdurulduğu bildirildi.

Bu, başta Denia'da olmak üzere, geçen hafta bir çiftçinin Türk birlikleriyle karşı karşıya geldiğine dair tekrarlanan raporların ortaya çıkmasından sonra merkez sahneye çıkmış gibi görünen bir dizi olaydan sonra geliyor.

Bu olayda, Denia topluluğu lideri Christakis Panayiotou yerel basına, çiftçi tarafından kendisine yaklaşık 30 asker bulunan üç askeri kamyonun kendisine yaklaştığını ve orada ekim ruhsatı olmasına rağmen gitmesinde ısrar ederek kendisini tehdit ettiğini bildirdiğini söyledi. Denia'daki benzer olaylar tipik olarak sadece dört ila altı askeri içeriyordu.

Ancak Unficyp bunun yerine çiftçinin ara bölge içinde izinsiz çalıştığını teklif etti.

Böyle bir nitelikteki son olayların, Unficyp'in ortada kalmasıyla birlikte Cumhuriyet ile kuzey arasındaki anlaşmazlıkları daha da artırması muhtemeldir.

Unficyp, barış gücünün 'KKTC'deki misyonunu yerine getirmesi için kendisiyle bir anlaşma imzalaması yönündeki çağrıların ardından kuzeydeki 'hükümet'ten baskı görüyor. BM'nin bunu yapmasının yasal olarak imkansız olduğu anlaşılmaktadır.

Ancak Cumhuriyet, Ledra Palace yakınlarındaki Çetinkaya stadyumunda yapılacak çalışmalara işaret ederek Unficyp'in kuzeyden gelen baskıya boyun eğdiğini savundu.

Sorunun özünde, her BM barışı koruma harekâtının ev sahibi makamla bir kuvvetler statüsü anlaşması imzalaması gerektiğidir - bu durumda, tanınmayan 'KKTC' değil, Kıbrıs Cumhuriyeti.

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