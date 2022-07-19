20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Barış Harekatı’nın 48’inci yıl dönümünde, tören ve etkinliklerle kutlanacak.

Kutlamalar bugün saat 12.00’de 21 pare top atışı ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın BRT’den yapacağı konuşmayla başlayacak.

Kutlamalar çerçevesinde bu yıl da her yıl olduğu gibi Alsancak’taki Yavuz Çıkarma Plajı’nda 19 Temmuz’u 20 Temmuz’a bağlayan gece Şafak Nöbeti tutulacak.

13’üncü kez düzenlenecek Şafak Nöbeti, “Hem tarihimize, hem de sahilimize sahip çıkıyoruz” sloganıyla tutulacak.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle ilk tören ise bugün saat 18.00’de Boğaz Şehitliği’nde yapılacak.

Sonrasında saat 18.30’da Dr. Fazıl Küçük Anıtı önünde, saat 19.00’da ise Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarı’nda törenler düzenlenecek.

20 Temmuz Çarşamba günü Lefkoşa’daki ilk tören ise saat 08.30’da Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde, ikinci tören ise saat 08.50’de Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde gerçekleştirilecek.

Her yıl olduğu gibi bu sene de Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmi geçit töreni düzenlenecek. Tören saat 09.30’da başlayacak.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi, tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanmasıyla başlayacak tören, Yavuz Çıkarma Plajı’ndan getirilen bayrakların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teslim edilmesiyle devam edecek.

Tören, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temsilcisi ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yapacağı konuşmaların ardından halk dansları gösterisi ve resmigeçitle sona erecek.

Başkent Lefkoşa’nın yanı sıra tüm bölgelerde de törenler düzenlenecek.

Kutlamalar kapsamında etkinlikler de düzenlenecek.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı etkinlikleri çerçevesinde bu sabah saat 08.30’da Komando Bayrak Yürüyüşü yapılacak. Ağırdağ Ağıllar Bölgesi’nden başlayacak yürüyüş, Atak Tepe’de sona erecek.

Okçuluk Deneyimleme, Mehteran Takımı gösterisi ve Aslanbek Sultanbekov konseri, 20 Temmuz Çarşamba akşamı saat 18.30’da Girne Atatürk Anıtı önünde yer alacak.

Türk Yıldızları akrobasi timi,her yıl olduğu gibi bu yılki Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına da katılacak. Türk Yıldızları, 20 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00’de Girne Atatürk Anıtı önünde hava gösterisi icra edecek.

Mutlu Barış Harekatı’nın 48. yıl dönümü çerçevesinde şehitler de anılacak.

Alaminyo Şehitleri, 21 Temmuz Perşembe günü Değirmenlik’teki Alaminyo Şehitler Anıtı önünde, Topçuköy Şehitleri, 22 Temmuz Cuma günü Topçuköy Şehitliği’nde ve Taşpınar Şehitleri de 25 Temmuz’da Taşpınar Şehitliği’nde düzenlenecek törenle anılacak.

Öte yandan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında akşam saatlerinde ise Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nden Sarayönü Meydanı’na mehteran eşliğinde bayrak yürüyüşü düzenlendi.