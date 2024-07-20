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Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümünde ‘Şafak Nöbeti’ tutuldu

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20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 50. Yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Barış Harekatı’nın başladığı yer olan Alsancak Yavuz Çıkarma Plajı’nda Şafak Nöbeti tutuldu.
Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümünde ‘Şafak Nöbeti’ tutuldu

Şafak Nöbeti için saat 20.30’da Yavuz Çıkarma Plajı çemberinde toplanan fener alayı Yavuz Çıkarma Plajı İskelesi’ne yürüdü.

Fener alayı korteji ile başlayan nöbette dualar okundu, SAT timi gösteri yaptı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konser verdi. TRT sanatçıları Dünya Tekin, Zafer Albayrak ve Gökçe Nur Semerci’nin konser verdiği gecede, sevilen sanatçı Ferhat Göçer de sahne aldı. Etkinlikte havai fişek ve lazer gösterileri de yer aldı.

 

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