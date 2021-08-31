  • BIST 1.472,070
  • Altın 484,83
  • Dolar 8,3230
  • Euro 9,8100
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Barış, herkesin haklı ve meşru talebidir!

» »
CTP, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde:
Barış, herkesin haklı ve meşru talebidir!

CTP, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde:

Kıbrıs’ta ve dünyada barış, bugün her zamankinden daha anlamlı ve yaşamsal bir talep haline gelmiştir. Bir yandan Ortadoğu’nun sönmeyen ateşi, diğer yandan dünyanın dört bir yanında barış içinde bir arada yaşama imkanını tehdit eden girişimler, barış sevdalılarının bu dönemde her zamankinden de fazla dayanışma ve birlik içinde mücadele etmelerini zorunlu kılmaktadır.
Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü bölgedeki bütün ilişkileri zehirleyen temel unsurdur. Bugün çözüm adına ortaya atılan “iki devletli çözüm” tezi, çözümü değil, çözümsüzlüğü ve ayrılıkçılığı körüklemektedir. Çözümsüzlüğün Kıbrıs Türk toplumuna hiçbir faydası yoktur. Kıbrıs Türk toplumu uluslararası toplum ve uluslararası hukuk içerisinde onurlu bir şekilde yer almak istemektedir. Kıbrıs’ta barış adına yapılacak olan her girişim, toplumların hassasiyetlerini dikkate alarak atılacak her adım bizi bu hedeflere yaklaştırırken, aksi adımlar ise bizleri dünyadan soyutlayacak, sonu bilinmez mecralara sürükleyecektir.
CTP gerek Kıbrıs’ta, gerekse dünyada barış için uzun soluklu yoluna devam ederken, bu amaçla toplumlar arası yakınlaşmaya, güven yaratıcı önlemlere ve kapsamlı federal çözüme doğru adımlarını yoğunlaştıracaktır. Kıbrıs’ta barış, her iki toplumun haklı ve meşru talebidir. Kalıcı, adil ve karşılıklı kabul edilebilir federal bir çözüm, adanın ve bölgenin istikrar, huzur ve güvenlik modeli olacaktır. Bu nedenle Cumhuriyetçi Türk Partisi kararlılıkla barışı savunmaya devam edecektir.
1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle barışı tüm Kıbrıs’ta dünyada hakim kılana kadar yılmadan mücadele edeceğimizi yineler, BM tarafından Dünya Barış Günü ilan edilen 1 Eylül’de, küresel ateşkesin bir gün değil her gün için ilan edildiği, silahların gömüldüğü bir dünya dilediğimizi bir kez daha belirtmek isteriz.

Cumhuriyetçi Türk Partisi
31.08.2021

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği Acil Durum Ekibi Oluşturmak İstiyor31 Ağustos 2021 Salı 17:51
  • HP Genel Başkanı Özersay'dan ABD'li Senatöre: Hayatının En Büyük Hayalkırıklığı Olacak31 Ağustos 2021 Salı 17:07
  • Arıklı Gazimağusa Serbest Liman Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti31 Ağustos 2021 Salı 16:37
  • Bir Haftada 10 Yangın Meydana Geldi31 Ağustos 2021 Salı 16:35
  • BİO-DER: “Petrol Sızıntısından Tüm Canlıların Etkileneceği Açıktır”31 Ağustos 2021 Salı 16:34
  • Cumhurbaşkanı Tatar Atıcılık Federasyonu’nu Kabul Etti31 Ağustos 2021 Salı 16:32
  • Tüketiciler Derneği Başkanı Işık “Gümrük Vergi Muhafiyeti” Uygulaması Yapılmasını Talep Etti31 Ağustos 2021 Salı 16:31
  • Haftalık Trafik Raporu!!31 Ağustos 2021 Salı 15:44
  • PGM İtfaiye Müdürlüğü Vatandaşları Uyardı31 Ağustos 2021 Salı 15:36
  • Dikkat! Sahte 100 USD31 Ağustos 2021 Salı 15:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti