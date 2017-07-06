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“Barış İçin Basketbol” etkinliği Gazimağusa Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapıldı

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“Barış İçin Basketbol” etkinliği Gazimağusa Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapıldı
Ada çapında iki toplumlu aktiviteler yapan PeacePlayers-Kıbrıs örgütünün “Barış için basketbol” etkinliği Gazimağusa Belediyesi’nin ev sahipliğinde Mağusa Arena Spor Salonu’nda yapıldı.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Amerika’nın Kıbrıs Büyükelçiliği’nin destek verdiği program kapsamında gerçekleştirilen antrenman maçına Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve Amerika’nın Kıbrıs Büyükelçisi Kathleen Doherty de katıldı.

ARTER

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, kamp çalışmasının ülkemizdeki gençlerin farklı ülkelerden gençlerle bir araya gelmesi ve barış mesajı verilmesi anlamında önemli olduğunu, belediye olarak organizasyona destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyledi.

Arter, Büyükelçisi Kathleen Doherty’ye de Gazimağusa’da yapılan etkinliği desteklediği için teşekkür etti.

DOHERTY

ABD’nin Kıbrıs Büyükelçisi Kathleen Doherty de konuşmasında, PeacePlayers-Kıbrıs örgütünün gençlerin bir araya gelmesi, sporu sevmesi ve eğitimi konusunda uluslararası çaba gösteren önemli örgütlerden biri olduğunu  ifade ederek, kendilerini Gazimağusa’da ağırladığı ve  organizasyona verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı İsmail Arter’e teşekkür etti.

PeacePlayers-Kıbrıs, Yeniboğaziçi’nde 3 Temmuz’da başlayan ve 8 Temmuz Cumartesi güne kadar sürecek olan  geleneksel yaz kampında ilk kez adanın kuzeyinden de misafirlerini ağırlıyor.

Genç Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum basketbol oyuncularının yanısıra; program ortağı Kuzey İrlanda, Orta Doğu ve Güney Afrika’dan PeacePlayer katılımcıları da kampta yer alıyor.

Sekiz farklı bölgelerarası toplumu temsil eden toplam 80 katılımcı; basketbol antrenmanı, sınıf eğitimleri ve farklı kültürel eğitim aktiviteleriyle yeni deneyimler ediniyor.

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