“Barış İçin Kulaç At” etkinliği gerçekleştiriliyor

Taşucu’ndan Girne’ye “Barış İçin Kulaç At” sloganıyla düzenlenen etkinliğe katılan milli ve yabancı yüzücüler bugün Girne’ye ulaşıyor.

Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Master Yüzme Takımı'nın bu yıl üçüncüsünü düzenlediği, Türkiye ile KKTC arasında çift yönlü yüzülen ve Akdeniz Barış Parkuru olarak adlandırılan organizasyon kapsamında milli ve yabancı yüzücüler 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Taşucu'ndan Girne'ye yüzüyor.

Taşucu’ndan dün başlayan organizasyon, bugün Girne Turizm Limanı’nda tamamlanacak ve saat 17.30’da düzenlenecek törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar sporculara plaket takdim edecek.

Söz konusu etkinlikle Akdeniz'in barış içinde yüzülebilecek bir yer olduğunun gösterilmesinin yanı sıra KKTC’nin turizm açısından tanıtılması öngörülüyor.

Barış Parkuru geçişi, Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından yılın performansı oylamasında 2. oldu.

“SPOR KARDEŞLİĞİ”

Bu yıl yapılacak olan Barış Parkuru geçişine, milli yüzücülerin yanı sıra 5 farklı ülkeden 7 yabancı sporcu da katılıyor. Sporcular, Girne'ye ulaşmalarının ardından KKTC'nin tarihi ve turistik mekanlarını da ziyaret etmek amacıyla iki gün adada konaklayacak.