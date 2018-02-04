  • BIST 118.119
  • Altın 161,564
  • Dolar 3,7638
  • Euro 4,6843
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAKabil'de patlayıcı yüklü ambulansla saldırı: En az 95 ölü

Barış için Lefkoşa da dua edildi

» »
Barış için Lefkoşa da dua edildi
Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Din İşleri Dairesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin Afrin’e yaptığı Zeytin Dalı Operasyonu’nda şehit olan askerler ve tüm şehitler için Mevlit programı düzenledi.

Barış için canları feda eden azizi şehitler dua ile anıldı

 

BARIŞ İÇİN DUA EDİLDİ

 

4 Şubat 2018 - Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Din İşleri Dairesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin Afrin’e yaptığı Zeytin Dalı Operasyonu’nda şehit olan askerler ve tüm şehitler için Mevlit programı düzenledi.

Lefkoşa Selimiye Cami'nde öğle namazından sonra gerçekleşen mevlit programı halkın yoğun katılım ile gerçekleştirdi.

Program boyunca, din görevlilerince Kuran’ı Kerim okundu ve Mevlit icra edildi.

Barış için canlarını feda eden aziz şehitlerin ruhuna dualar okunuldu.

 

Milyonlarca göçmenin,  yurtlarına barış gelmesi ve tekrar evlerine dönmeleri, akan kan ve gözyaşının dinmesi, insanlığın huzur bulması ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin daima muzaffer olması için dualar edildi. Tüm şehitler rahmetle anıldı.

Program sonrası halka lokma ve çocuklara pamuk şekeri ikramında bulunulurken, ayrıca çocuklara oyuncaklar hediye edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • LTB’den Yol Kaptma duyurusu01 Şubat 2018 Perşembe 18:27
  • LTB halk sağlığı şubesi 104 işyerini denetledi01 Şubat 2018 Perşembe 16:43
  • 22-26 Ocak tarihleri arasında 104 iş yeri denetlendi01 Şubat 2018 Perşembe 13:18
  • Ticaret Odası başkanlığına Turgay Deniz seçildi31 Ocak 2018 Çarşamba 20:39
  • Cumhurbaşkanı Akıncı Yazar Erişen’i kabul etti31 Ocak 2018 Çarşamba 16:43
  • Dışişleri Bakanlığı BM Güvenlik Konseyi'ni yanlı davranmakla suçladı31 Ocak 2018 Çarşamba 16:42
  • Ülkü Ocakları ve benzeri örgütler Cumhurbaşkanlığı’na siyah çelenk bırakacak31 Ocak 2018 Çarşamba 13:41
  • Çocuk tacizine, 9 ay hapis cezası31 Ocak 2018 Çarşamba 10:18
  • 6 saldırgan cezaevine gönderildi30 Ocak 2018 Salı 13:57
  • GÜKAD’dan SOS Çocuk Köyü’ne bağış30 Ocak 2018 Salı 13:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti