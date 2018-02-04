Barış için Lefkoşa da dua edildi

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Din İşleri Dairesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin Afrin’e yaptığı Zeytin Dalı Operasyonu’nda şehit olan askerler ve tüm şehitler için Mevlit programı düzenledi.

Barış için canları feda eden azizi şehitler dua ile anıldı

BARIŞ İÇİN DUA EDİLDİ

4 Şubat 2018 - Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Din İşleri Dairesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin Afrin’e yaptığı Zeytin Dalı Operasyonu’nda şehit olan askerler ve tüm şehitler için Mevlit programı düzenledi.



Lefkoşa Selimiye Cami'nde öğle namazından sonra gerçekleşen mevlit programı halkın yoğun katılım ile gerçekleştirdi.



Program boyunca, din görevlilerince Kuran’ı Kerim okundu ve Mevlit icra edildi.

Barış için canlarını feda eden aziz şehitlerin ruhuna dualar okunuldu.

Milyonlarca göçmenin, yurtlarına barış gelmesi ve tekrar evlerine dönmeleri, akan kan ve gözyaşının dinmesi, insanlığın huzur bulması ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin daima muzaffer olması için dualar edildi. Tüm şehitler rahmetle anıldı.

Program sonrası halka lokma ve çocuklara pamuk şekeri ikramında bulunulurken, ayrıca çocuklara oyuncaklar hediye edildi.