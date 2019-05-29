  • BIST 87.013
  • Altın 248,275
  • Dolar 6,0074
  • Euro 6,6999
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Barış misyonları BM merceği altında

» »
Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çağrısıyla yapılacak toplantıda, BM’nin tüm barış misyonlarının mercek altına alınacağı belirtildi.
Barış misyonları BM merceği altında

Fileleftheros gazetesi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, tüm dünyada bulunan 14 barış misyonunun şeflerini toplantı için Cenevre’ye çağırdığını yazdı.

Cenevre’deki toplantıya BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın da katılacağını yazan gazete, toplantının, her yıl 29 Mayıs’ta kutlanan Uluslararası Barış Gücü Günü olan bugün yapılacağını yazdı. 

Gazete haberinde, BM Genel Sekreteri’nin geçtiğimiz Cuma günü BM merkezinde yapmış olduğu, barış misyonları görevleri sırasında hayatını kaybeden kişilerin anısına gerçekleştirilen etkinlik çerçevesindeki konuşmasına da yer verdi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anastasiadis bugün Brüksel’e gidiyor28 Mayıs 2019 Salı 12:14
  • “Türkiye’nin AİHM kararlarından doğan tazminat borcu 100 milyon euro’yu geçti”28 Mayıs 2019 Salı 12:11
  • Güneyde bir veli, oyuncak tabancayla okulu bastı28 Mayıs 2019 Salı 12:02
  • Kıbrıslı Rumlar’ın seçime katılım oranı düşük oldu27 Mayıs 2019 Pazartesi 17:45
  • Rum siyasi partiler, AP seçimlerini değerlendirdi27 Mayıs 2019 Pazartesi 13:23
  • Larnaka’da gerçekleştirilen bir operasyonda bir buçuk kilo kokain ele geçirildi27 Mayıs 2019 Pazartesi 13:17
  • Sandıktan çıkan mesajlar27 Mayıs 2019 Pazartesi 12:01
  • Hristofyas solunum cihazından çıkarıldı27 Mayıs 2019 Pazartesi 11:35
  • AP seçimlerinde oy kullanan Kıbrıslı Türk sayısı üçe katlandı27 Mayıs 2019 Pazartesi 11:29
  • Güney Kıbrıs’tan orman yangınlarıyla boğuşan İsrail’e iki yangın söndürme uçağı25 Mayıs 2019 Cumartesi 15:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti