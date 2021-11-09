Barış Pehlivan: ByLock’un lisans sahibi David Keynes geçen hafta sessiz sedasız tahliye edildi

Keynes’in dilekçesinde ismi geçen Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi kim?

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, “delillerin toplanması, kendi ayağıyla ABD’den gelmiş olması, kaçma şüphesinin bulunmaması ve etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanma ihtimali” gerekçe gösterilerek ByLock’un lisans sahibi David Keynes’i yurt dışına çıkış yasağı konup 3 Kasım’da cezaevinden sessiz sedasız tahliye edildiğini yazdı.

2017’den beri itirafçı olmak isteyen Keynes’in başvurusunun yıllar sonra kabul edildiğini aktaran Pehlivan, şunları yazdı:

“Tarih: 9 Haziran 2021. Keynes, savcılığın bilgisi dahilinde ABD’den yola çıktı ve Almanya’dan aktarmalı bir şekilde İstanbul Havalimanı’na indi. Polisler, ByLock’un lisans sahibini uçakta gözaltına aldı. Günler süren sorgulamalardan sonra FETÖ üyeliğinden tutuklandı, Silivri Cezaevi’ne konuldu. Tüm Türkiye Keynes’in geldiğini ve itirafçı olduğunu ancak iddianame yazılınca öğrendi. İlk duruşma 6 Ekim’deydi. Keynes, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edilmeyi bekliyordu. Ancak hakkında tutukluluğa devam kararı verildi.

Aradan yaklaşık bir ay geçti... Savcılık artık Keynes’in tahliyesini talep ediyordu. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluk durumunu incelemek için toplandı. Karar yazıldı: Delillerin toplanması, kendi ayağıyla ABD’den gelmiş olması, kaçma şüphesinin bulunmaması ve etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanma ihtimali gerekçe gösterildi. Evet, ByLock’un lisans sahibi Keynes, yurtdışına çıkış yasağı konularak 3 Kasım’da cezaevinden çıkarıldı.”

“Hani, David Keynes’in ABD’den dönmeden önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçe var ya... İşte Keynes’in ilk itirafları üç sayfalık o kâğıtta başlıyordu” diyen Pehlivan, Keynes’in dilekçesinde şu ifadelerin yer aldığını söyledi:

“1990 yılında Ankara Siyasal’ı kazandım. İlk dönemin ortasına kadar o zaman cemaat adı verilen örgütün evinde kaldım. Ev imamı olan ve şu anda örgütün Birleşmiş Milletler’deki davalarını organize eden eski hâkim Talip Aydın ile anlaşamadığımdan ayrılıp kendi evime İstanbul’a döndüm. Diğer evde (ayrıldığı evi kastediyor) Prof. Çağrı Erhan, eski TRT Haber Dairesi Başkanı ve Eyüp’ten tanıdığım olan Ahmet Böken ve şu anda kaçak olarak İngiltere’de yaşayan Bugün TV Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros vardı.”

Keynes’in dilekçesinde ismi geçen Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi kim?

Öte yandan Pehlivan, Keynes’in dilekçesinde ismi geçen Prof. Çağrı Erhan’ın şu an Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi olduğuna dikkati çekti. Pehlivan Prof. Çağrı Erhan’a ulaşarak, “David Keynes’in ifadeleri hakkında neler söylemek istersiniz? Size bu konuda herhangi bir soruşturma açıldı mı ve savcılığa ifade verdiniz mi?” sorularını yöneltti. Erhan ise şöyle yanıt verdi:

“Böyle bir soruşturmadan haberim yok. İçeriğini bilmediğim için yardımcı olamayacağım.”

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