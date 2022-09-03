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Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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