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Barış Pınarı Harekatı: Suriye ordusu, Kürt gruplarla varılan anlaşma uyarınca kuzeye ilerlemeye başladı

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Barış Pınarı Harekatı: Suriye ordusu, Kürt gruplarla varılan anlaşma uyarınca kuzeye ilerlemeye başladı
Barış Pınarı Harekatı: Suriye ordusu, Kürt gruplarla varılan anlaşma uyarınca kuzeye ilerlemeye başladı

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı, altıncı gününe girdi. Suriye resmi haber ajansı, ordunun Kürt gruplarla varılan anlaşma kapsamında kuzeye doğru hareket geçtiğini duyurdu.

Suriye'nin kuzeydoğusunu kontrol altında tutan Suriye Demokratik Güçleri, dün hükümet ile vardığı anlaşma uyarınca ordunun bazı bölgelere girmesini kabul etmişti.

SDG'den yapılan açıklamada, "(Türkiye'nin) saldırmasına neden olan anlaşmanın önüne geçmek için, görevi bu ülkenin sınırlarını ve egemenliğini korumak olan Suriye hükümeti ile ordunun Suriye-Türkiye sınırındaki hatta girmesi ve burada konuşlandırılmasını öngören bir anlaşmaya vardık" dedi.

Kürt yetkililer, Suriye ordusunun Menbic ve Kobani'ye konuşlandırılacaklarını söyledi.

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