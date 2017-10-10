Dünya Ruh Sağlığı Günü olan bugün Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde acil vakalar dışında hizmet verilmiyor.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), sadece 2 hekimin görev yaptığı hastanedeki eksiklikleri Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde dile getirmek için bugün Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ndeki hekimlerin acil vakalar dışında hizmet vermeyeceğini duyurdu.

Tıp-İş, saat 10.00’da ise hastane önünde basın açıklaması yapacak.

Tıp-İş Başkanı Dr. Sıla Usar İncirli yazılı açıklamasında, hastanenin uzun zamandır insan iş gücü, fiziki koşullar ve alt yapı eksiklikleri ile baş etmeye çalışarak hizmetlerini güçlüklerle sürdürdüğünü vurgulayarak, sadece iki uzman hekimle yılda 18 bin hastaya poliklinik hizmeti verdiğini kaydetti.

Dr. Sıla Usar İncirli, kronik bakıma ihtiyacı olan 100 yaşlı ve hastaya sürekli bakım hizmeti veren hastanenin ayrıca, Ağır Ceza davalarının da olduğu adli işlerde psikiyatrist görüşü verme ve rapor hazırlama, asker ve öğrenciler dahil tüm akut psikiyatrik değerlendirmeleri yapma, madde bağımlılığı ve intoksikasyonlarını tetkik/tedavi hizmetleri, Alkol Madde Tedavi Merkezi (AMATEM), yatan hastaların tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, sosyal sorunların büyük kısmının değerlendirilmesi, ülke genelinde kamu sağlık hizmetlerindeki psikiyatri konsültasyon gibi bir dizi görevi de yerine getirdiğini anlattı.

Lefkoşa Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ndeki sorunları sıralayan İncirli, halihazırda bir başhekim ve bir uzman hekimin görev yaptığı hastanede hizmetlerin yürütülmesinin güvensiz olmanın ötesinde imkansız olduğunu vurguladı.

İncirli, hemşire, idari personel ve psikolog eksikliği de bulunduğunu, binanın çöktüğünü, altyapı eksikliğinin hat safhada olduğunu, fiziki koşulların insan hakları ve hasta hakları ile bağdaşmadığını; Teşkilat Yasası güncellenmediği için çok önemli bir hizmet veren Çocuk Psikiyatri Uzmanlarının tümünün sözleşmeli çalıştığını ve esas kadroya geçemediğini anlattı.