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"Barış sağlamak için gelecek 24 saat çok önemli"

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy barış sağlamak için gelecek 24 saatin çok önemli olduğunu ifade etti. Bu arada Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya Merkez Bankası'na yönelik ağır yaptırımları da yürürlüğe girdi.
"Barış sağlamak için gelecek 24 saat çok önemli"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'da barışı sağlayabilmek adına "gelecek 24 saatin" çok önemli olduğunu ifade etti. Diğer yandan Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya Merkez Bankası'na yönelik ağır yaptırımları da yürürlüğe girdi.

AB’nin Rusya Merkez Bankasına ağır yaptırımları yürürlüğe girdi

Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya Merkez Bankası’na yönelik ağır yaptırımları yürürlüğe girdi. Rus finans kurumları ile işlem yasağını da içeren yaptırımlar Rus Merkez Bankası’nın AB’deki varlıklarının dondurulmasını da içeriyor. Başbakanlık Müsteşarı Jörg Kukies Twitter hesabından yayınladığı mesajında, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) de benzer adımlar atacağını kaydetti. 

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