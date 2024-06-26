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Barış Sel: Yok yere tek kalemde sildiğiniz insanları gün gelecek mumla arayacaksınız!

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Eski Gazimağusa Polis Müdürü Barış Sel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yok yere sildiğiniz insanları gün gelecek mumla arayacaksınız. Sırf daha özgür, daha sorumsuz olmak için hiç ettiğiniz yılları tekrar yaşamak için dualar edeceksiniz"
Barış Sel: Yok yere tek kalemde sildiğiniz insanları gün gelecek mumla arayacaksınız!

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTU) yürütülen “sahte diploma” soruşturması kapsamında mart ayında tutuklanan ve ileride yargılanmak üzere teminata bağlanan eski Gazimağusa Polis Müdürü Barış Sel, sosyal medya hesabından manidar bir paylaşım yaptı.

“Yok yere tek kalemde sildiğiniz insanları gün gelecek mumla arayacaksınız. Sırf daha özgür daha kafanıza buyruk, daha sorumsuz olmak için hiç ettiginiz onca yılı tekrar yaşamak için dualar edeceksiniz” diyen Barış Sel, şunları söyledi:

“O aradığınız ama beklediğinizi bulamadığınız yarınlarda geçmişi pişmanlıkla hatırlayacaksınız. Çünkü insan en iyi güveni boşa çıktığında akıllanır. Ve hayat bir gün herkese, mutlaka yaşattıklarını hatırlatır.”

NE OLMUŞTU?

Yürütülen soruşturma kapsamında Barış Sel’in işletme yönetimi bölümü yüksek lisans bölümünden “usulsüz” not girişi yapıldığı belirlenmiş, üniversite sistemindeki kayıtların incelenmesinde, 18 Ocak 2023 tarihinde yapılan işlemle Sel'in üniversitede geriye dönük kaydının yapıldığı, 9 ders notunun 'gelişigüzel' eklendiği, 10 Mayıs 2023 tarihinde de tez sunmadığı halde sunmuş gibi gösterildiği ve 19 Haziran’da mezun edildiği tespit edilmişti.

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