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“Barış ve Demokrasi Yürüyüşü”ne yoğun katılım

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“Barış ve Demokrasi Yürüyüşü”ne yoğun katılım
Sendikal Platform tarafından, Pazartesi günü Cumhuriyet Meclisi ve Afrika gazetesinde yaşanan olayları protesto etmek amacıyla düzenlediği “Barış ve Demokrasi” yürüyüşü yapıldı.

Binlerce kişi, yağmur altında, Dereboyu’ndan başlayarak Cumhurbaşkanlığı önünden geçip Meclis önüne yürüdü.

Saat 17.15 sıralarında başlayan  ve yaklaşık bir saat süren yürüyüşte binlerce kişi aralıksız devam eden yağmur altında yürüdü. Çok sayıda polis de yürüyüş sırasında görev yaptı.

“Barışa, Demokrasiye, Toplumsal Varlığımıza Sahip Çıkacağız” pankartı açılan yürüyüşte,  “Faşizme karşı omuz omuza”,  “Bu memleket bizim biz yöneteceğiz”, “Yaşasın halkların kardeşliği”, “Birlik, mücadele dayanışma”, “ Düşünce özgürlüğü engellenemez”, “Vur vur inlesin Erdoğan dinlesin” şeklinde sloganlar atıldı.

Yürüyüşün sonunda  Kıbrıs Şehitleri Abidesi önünde kurulan sahnede, Kıbrıs Türk Orta  Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS)  Başkanı Selam Eylem ile DAÜ-SEN Başkanı Tarık Timur, kısa birer konuşma yaptılar. Bu konuşmalar sırasında Sendikal Paltformu oluşturan sendika ve örgüt başkanları da sahnede yer aldı.

Saat 20.00’ye kadar sürmesi beklenen eyleme, yağmurun şiddetini artırarak devam ettirmesi ve jeneratör ve ses cihazlarının bozulması üzerine saat 18.30 sıralarında  son verildi.

Eylem sırasında, MDP binasında marşlar çalınırken; MDP binasındaki kişiler ile yürüyüşçüler arasında kısa süreli laf atmalar ve gerginlik de yaşandı.
 
KTOEÖS Başkanı Selma Eylem,  bugün  sokağa çıkan insanların yağmura rağmen barış demokrasi ve toplumsal varlığa sahip çıkma talebini yinelediklerini kaydetti.

Eylem, kardeşlik, saygı, hoşgörü gibi değerlerin karşısına konulmak istenen   linç kültürü, şiddet,  ayrımcılık, savaş ve faşizan yaklaşımları kabul etmeme mücadelesini ortaya koymak için meydanda toplandıklarını ifade etti.

Eylemin çağrısıyla, demokrasi şehitleri için saygı duruşunda da bulunuldu.

DAÜ-SEN Başkanı Tarık Timur da, ülkede son günlerde yaşanan akıl almaz olaylar nedeniyle yürüyüş gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Sendikal Platform’un  yürüyüşüne destek veren siyasi parti ve örgütler şöyle:

“KTMMOB, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Baraka Kültür Merkezi, KŞK-Sen (Kayıp Şahıslar Komitesi Sendikası), Bağımsızlık Yolu, Has-Der, Doğu Güneydoğu Kültür Derneği, Boran Kültür Merkezi, Kuir Kıbrıs, Management Center, Kıbrıs Sosyalist Partisi, Arif Hasan Tahsin Vakfı, UniteCyprusNow, TCEP (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu), Özgür Kadın Akademisi, Girne İnisiyatifi, Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Barış Derneği, DKB (Devrimci Komünist Birlik), Hazine-Sen, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, YKP, BKP, TKP-YG ve GÜKAD.”
 

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