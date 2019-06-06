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“Barış ve Dostluk Ödülü”ne layık görüldü

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Görevlisi Ömer Evre’nin yönetmenliğini yaptığı “Savaşın İki Yüzü” filmi, 10. Uluslararası Lions Kısa Film Yarışması’nda “Barış ve Dostluk Ödülü”ne layık görüldü.
“Barış ve Dostluk Ödülü”ne layık görüldü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Görevlisi Ömer Evre’nin yönetmenliğini yaptığı “Savaşın İki Yüzü” filmi, 10. Uluslararası Lions Kısa Film Yarışması’nda “Barış ve Dostluk Ödülü”ne layık görüldü.

Evre’nin1974’teki savaşta yaşanan ortak acılardan yola çıkarak beyaz perdeye yansıttığı kısa film, Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların dostluğuna ve kayıp şahıslara yönelik farkındalığa dikkat çekiyor.

Toplamda 220 kısa filmin arasından, finale kalan 18 film içerisinde ödül kazanan “Savaşın İki Yüzü”, yaşanmış bir hikayeden doğan ortak acıyı perdeye taşıdı. 

Ömer Evre, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, filmin öyküsüne de konu olan 1974’teki savaş sonrası kayıp şahıslar için yürütülen çalışmalara yönelik farkındalık yaratmayı ve her iki toplum arasındaki dostluk bağlarına vurgu yapmayı amaç edindiklerini belirtti.

Evre, aynı zamanda öğretim üyesi olduğu DAÜ İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde ders verdiği öğrencilerin filme koyduğu katkıya da işaret ederek, öğrencilerine başarmak için üretmekten kaçınmamaları gerektiği tavsiyesinde bulundu.

UZUN METRAJI DA ÇEKİLECEK

“Savaşın İki Yüzü” filminde “Acının Sınırı Yoktur” sloganıyla yola çıktıklarını ifade eden Evre, “74’te yaşanan travma, her iki toplumda da ortak acılar doğurdu. Hala eşlerinin, çocuklarının, kardeşlerinin, akrabalarının akıbetini bilmeyen insanlar var. Savaşı yaşayan jenerasyon yaşlanıyor ve kimilerinin de ömrü son buluyor. Bu noktada insanlar işledikleri günahların vicdanlarında yarattığı yükü taşıyamaz oldukça, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne itiraflarda bulunuyor. Biz de filmimizde Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmaları hakkında farkındalık yaratmak için yaşanmış bir hikayeden yola çıktık. Pek tabii bu hikayede 45 yıl sonra gelen itirafın içerisinde Kıbrıslı Türkler ile KıbrıslıRumlar’ın bir arada yaşadıkları dönemde geliştirdikleri ve günümüzde de varlığını koruyan dostlukların yansımaları bulunuyor. Bu bağlamda yaşanan acılardan geriye kalan ise ‘Filler tepişir, çimenler ezilir’ söylemi oluyor” dedi.

“Savaşın İki Yüzü” için uzun metrajının çekileceğini de söyleyen Evre, Haziran 2019’da çekimlerine başlanacak olan filme teknik ekip, yapım, oyuncular ve müzisyenlerin imece usulü çok değerli katkılar koyacaklarını belirtti.

Filmin uzun metraj versiyonunda sanatçı Ayla Algan, danışman yönetmen Biket İlhan gibi isimler de yer alacak.

 

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