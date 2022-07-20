Barış ve Özgürlük Bayramı tüm ilçelerde gerçekleştirilen törenlerle kutlanıyor

Kıbrıs Türkü'nü özgürlüğe ve güvenliğe kavuşturan Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümü tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Başkent Lefkoşa’da bu sabah Atatürk Anıtı ve Şehitler Anıtı önünde iki ayrı tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı önündeki törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanı sıra, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, bakanlar, milletvekilleri ve diğer üst düzey protokol katıldı.

Çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, anıt özel defterinin imzalanması ile tamamlandı.

Özel defter, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Temsilcisi Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu tarafından imzalandı.

Özel defterde, KKTC’nin bağımsızlığımızdan ve egemenliğiminden hiçbir zaman vazgeçilmeyeceğine vurgu yapıldı.

Lefkoşa Şehitler Anıtı önündeki törende de ilk olarak çelenkler konuldu.

Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam eden törende anıt özel defter de imzalandı.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla bugün tüm ilçelerde törenler yapılıyor.

Güzelyurt’ta ilk tören saat 11.00’de Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde yapıldı.

Güzelyurt’ta ikinci tören ise saat 11.15’te müze önünde gerçekleştirildi.

Lefke’de de iki ayrı tören düzenlendi. İlk tören, Lefke Şehitliği’nde saat 08.30’da yer aldı.

Lefke’de ikinci tören ise saat 09.00’da Atatürk Anıtı önünde yapıldı.

Mehmetcik’te de saat 09.00’da tören düzenlendi. Tören Belediye Park Gazinosu’nda gerçekleştirildi.

İskele, Girne ve Gazimağusa’da törenler akşam saatlerinde yer alacak.

İskele’de saat 16.00’da Ecevit Meydanı’nda, Girne’de saat 17.00’de Atatürk Anıtı önünde tören düzenlenecek.

Gazimağusa’da da iki ayrı tören yapılacak. İlk tören saat 17.30’da Zafer Anıtı önünde, ikinci tören ise saat 18.00’de İsmet İnönü Bulvarı’nda yer alacak.