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Barışı Yaratacak Olan, Halkların Sokaktan Yükselen İradesidir

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Bağımsızlık Yolu ve Baraka Kültür Merkezi 1 Eylül'de Yine Sokaktaydı
Barışı Yaratacak Olan, Halkların Sokaktan Yükselen İradesidir

Bağımsızlık Yolu ve Baraka Kültür Merkezi 1 Eylül Dünya Barış Gününde Dışişleri Bakanlığı önünde ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.
Ortak basın açıklamasını okuyan Bağımsızlık Yolu Örgütlenme Sekreteri Mustafa Keleşzade mevcut bölünmüşlüğün sadece egemenlerin çıkarına olduğunu, adada yaşayan halkların ortak çıkarının federal bir çözümde olduğunu belirtti.
Barışı Yaratacak Olan, Halkların Sokaktan Yükselen İradesidir

Barışı yaratacak olan iradenin yalnızca müzakere masasında olmadığını belirten Keleşzade,;barış
her gün eylemde atılacak ortak bir sloganla, adamızın geleceği için ortak kaygıların eyleme dönüşmesi ile, emekten yana, federal bir düzen için örgütlenenlerin sesinin gürleşmesi ile sokakta kurulacaktır dedi.
Basın açıklamasının ardından  "Bağımsız Kıbrıs Bütün Halklar Kardeştir" ve  "Yaşasın Halkların
Kardeşliği" sloganlarının atılmasıyla eylem sona erdi.
 

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