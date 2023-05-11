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“Barışın Sesi” Adlı 3 Dili Çocuk Kitabı Eğitim Bakanlığı Tarafından Onaylandı

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“Barışın Sesi” Adlı 3 Dili Çocuk Kitabı Eğitim Bakanlığı Tarafından Onaylandı
“Barışın Sesi” Adlı 3 Dili Çocuk Kitabı Eğitim Bakanlığı Tarafından Onaylandı

Öğretmen İsfendiyar Pilli’nin yazdığı ve Khora Yayınlarından çıkan “Barışın Sesi / The Sound of Peace / Η Μελωδία της Ειρήνης” adlı kitap Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylandı. Talim ve Terbiye Dairesi müfettişlerinin incelediği kitap, pedagojik açıdan olumlu bulunurken “ilköğretim kademesindeki öğrencilerimizin okuma kültürü becerilerini destekler nitelikte” olarak değerlendirildi.

Türkçe olarak yazılan ve İngilizce ve Yunanca’ya da çevrilen eser doğa sevgisi, dostluk ve barış mesajları içeriyor. Nazen Şansal’ın editörlüğünü yaptığı Barışın Sesi, lise öğrencisi Yeşim Çukurovalı tarafından resimlendi. Peral Onurlap tarafından İngilizce’ye, Anna Tsangari tarafından Yunanca’ya çevrilen eserin kapak ve sayfa tasarımı ise Ömer Tatlısu’ya ait.

Barışın Sesi, ilkokul öğrencileri başta olmak üzere her yaştan okura hitap eden, İngilizce ve Yunanca dil becerilerini de geliştiren bir kitap olarak Khora Kitabevi ve tüm kitapçılardan temin edilebilir. Okullarda yazarla söyleşi, imza günü veya etkinlik yapmak isteyen öğretmen ve yöneticiler 22 89 557 numaradan veya sosyal medya hesaplarından Khora Kitap’a ulaşabilir. 

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