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Barista, bar, mutfak, ön büro, kat hizmetleri ve servis elemanı yetiştirme kursu düzenleniyor

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Barista, bar, mutfak, ön büro, kat hizmetleri ve servis elemanı yetiştirme kursu düzenleniyor
Barista, bar, mutfak, ön büro, kat hizmetleri ve servis elemanı yetiştirme kursu düzenleniyor

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) ve Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği (RES-BİR) iş birliğinde “barista, bar, mutfak, ön büro, kat hizmetleri ve servis elemanı yetiştirme kursu” düzenlenecek.

KKTC vatandaşı, 18-35 yaş arası, en az ortaokul mezunu olmak koşullarının arandığı kursa, 17 Kasım mesai bitimine kadar başvurulabilecek ve kurs 21 Kasım tarihinde başlayacak.

Başvurular, Otelcilik Turizm Eğitim Merkezi’ne (Girne), Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’ne (Girne), Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği’ne (Girne), Gazimağusa Akkule Turist Enformasyon Ofisi’ne (Surlariçi Gazimağusa) ve Cengizköy Turist Enformasyon Ofisi’ne (Yeşilyurt) yapılacak.

Müracaatta, KKTC Kimlik Kartı fotokopisi (aslı ibraz edilmek sureti ile), diploma fotokopisi (aslı ibraz edilmek üzere), Polis Genel Müdürlüğü’nden alınan ve taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hapis veya yüz kızartıcı suçlardan mahkum olunmadığını gösteren sabıka kayıt belgesi, devlet hastanesinden alınacak sağlık belgesi ve 4 adet vesikalık fotoğraf isteniyor.

Kurs süresi, kursun özelliği ve kursiyerlerin sahip olduğu niteliğe göre belirlenecek olup, ilk 10 günü yüz yüze eğitim, sonraki bölümde ise haftanın bir günü yüz yüze eğitim olarak yapılacak. Diğer günler ise iş yerlerinde çalışılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kurs süresince kursiyerlere asgari ücretin yarısını verecek. Kurs müfredatı, Otelcilik Turizm Eğitim Merkezi’nde (OTEM) yürütülecek ve kurs bitimindeki sınavda başarılı olanlara başarı belgesi verilip, hizmet sektöründe istihdamları sağlanacak.

Kurs hakkında bilgi ve iletişim için başvurulabilecek numaralar şöyle:

“0392 8152227 – 0542 880 9380 (OTEM), 0548 850 5862 (KITOB), 0533 870 7773 – 0533 850 3952 (RES-BİR)”

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