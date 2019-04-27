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Bariyere çarpıp takla attılar: 2 yaralı

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Bariyere çarpıp takla attılar: 2 yaralı
Bariyere çarpıp takla attılar: 2 yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün, saat 09:50 sıralarında, Lefkoşa – Güzelyurt Anayolu üzerinde, Murat Özbek (E-18), yönetimindeki JN 619 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Serhatköy yakınlarına geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refuje düşüp beton bariyerlere çarptıktan sonra kontrolsüzce sola savrulup yol içerisinde takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Murat Özbek ve araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Korkmaz’ın (E-18) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor

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