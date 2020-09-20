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Barlar 1 Ekim'e kadar kapatıldı!

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Barlar 1 Ekim'e kadar kapatıldı! İşte alınan kararlar;
Barlar 1 Ekim'e kadar kapatıldı!

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda Sağlık Bakanlığı aşağıda belirtilen ek tedbir kararlarının uygulanmasına karar vermiştir:

  1. 20 Eylül 2020 tarihine kadar alınan karantina kararlarının 01 Ekim 2020 saat 23:59 tarihine kadar uzatılmasına
  2. Seçim ve halkoylaması propagandaları süresince elden broşür dağıtılması bulaş riskini arttıracağı nedenle bu uygulamanın yapılmamasına
  3. Meyhane, restoran ve bet ofislerinin belediyeler tarafından daha sık ve sürekli denetlenmesi, kurallara uymayan iş yerlerinin kapatılmasına
  4. Mesafe kurallarına uyulmadığı nedenle 01 Ekim 2020 tarihine kadar barların kapatılmasına
  5. Ülkemize B ve C grubu ülkelerden giriş yapacak öğrenciler uçağa biniş tarihinden önceki 0-120 saat içerisinde yapılan ve sonucu negatif olan PCR test sonucunu KKTC’ye girişlerinde görevlilere vererek ülkeye girebileceklerdir. B grubundaki ülkelerden gelenler 7 gün süre ile, C grubundaki ülkelerden gelenler ise 14 gün süre ile karantinada kalacaklardır.
  6. Karantinaya alınan herkese karantina sürelerinin bitiminde (7. Günün sonunda veya 14. Günün sonunda) PCR testi yapılacaktır. Kişilerin karantina sonunda alınan PCR test sonuçlarının negatif olması kaydı ile karantina sürelerinin tamamlanmasına karar verilmiştir
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