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Barlas: Esad takıntısıyla bölücülüğe destek vermemizin sonuçlarını hesap edemedik

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Sabah yazarı Mehmet Barlas, Suriye'de yaşanan çatışmalı ortama ilişkin olarak "Türkiye olarak Suriye'nin bütünlüğünü savunmamız gerekirken, Esad takıntısı ile sonunda bizi de vuracak olan bölücülüğe destek vermemizin sonuçlarını hesap edememiştik" dedi.
Barlas: Esad takıntısıyla bölücülüğe destek vermemizin sonuçlarını hesap edemedik

Mehmet Barlas, "Ankara esintili yorumlar" başlığıyla yayımlanan yazısında "Biz Türkiyeli gazete yorumcuları Suriye iç savaşının gelişmelerini, doğal olarak Ankara rüzgârlarının esintisinde yorumladık" dedi.

"Yolun başında o dönem Başbakan olan Tayyip Erdoğan ve ailesinin, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ve ailesi ile sürdürdükleri yakın dostluk vardı. Daha sonra da Suriye'de iç savaşa dayanacak olan kargaşanın, en fazla üç ay süreceği ve Esad'ın devrilmesinin kesin olduğu değerlendirmesi geldi Ankara'dan" ifadesini kullanan Barlas, şöyle devam etti:

"Ankara Suriye'deki iç savaşa ABD'den gelen değerlendirmeleri de hesaba alarak yaklaştı. Yani sonuçta Beşşar Esad'ın ne olursa olsun devrilmesi gerektiğine inanıldı. Bu çizgide Suriye'de rejime karşı olan Kürt oluşumlara ve PYD'ye de destek verildi. Unutulan ya da görmezden gelinen şey, Esad iktidarının siyasi dayanağı olan Suriye Baas'ının güçlü bir tabana ve devlet içinde güçlü bir örgüte sahip olmasının getireceği sonuçlardı. Ayrıca biz Türkiye olarak Suriye'nin bütünlüğünü savunmamız gerekirken, Esad takıntısı ile sonunda bizi de vuracak olan bölücülüğe destek vermemizin sonuçlarını hesap edememiştik. Nitekim şimdi PKK ile PYD'nin farksız olduğunu ve ABD'nin bu örgüte verdiği silah desteğini konuşuyoruz."

Barlas, yazısını şöyle noktaladı:

"Türkiye'nin Suriye'de bu ülkenin bütünlüğünü savunması ve Esad'a ilişkin rejim tartışmalarına karışmaması en doğru tutum olacaktır. Neticede biz de yabancı ülkelerin bizim bütünlüğümüze saygılı olmalarını ve iç işlerimize karışmamalarını istemez miyiz? Bu arada tabii ki Suriye rejiminin ve Rusya'nın İdlib'deki güvenlik arayışının kanlı bir kırıma dayanmasına da karşı olacağız."

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