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Baro Başkanı Esandağlı'dan Vicdani ret konusunda açıklama

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KKTC Anayasası herhangi bir vatandaşın vicdani ret hakkını kullanmasına olanak sağlayan kurallara sahip mi? Yoksa anayasanın değişmesi mi gerekiyor?
Baro Başkanı Esandağlı'dan Vicdani ret konusunda açıklama

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı BRT’ye konuyla ilgili açıklamalarda bulundu…

Esendağlı, Anayasa’da vatandaşların vicdani ret hakkını kullanabileceğine ilişkin açık bir düzenleme olmadığını ifade ederek, “Anayasada bunun aksini söyleyen yani, vicdani retti yasaklayan yada bu imkanı ortadan kaldıran bir hükmü yoktur” dedi…

Esendağlı, vicdani rettin bir hak olarak vatandaşlara sunulması ve askerlik hizmeti yerine alternatif bir hizmetin tercih edilebilmesine olanak sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılabileceğini de vurguladı…

 

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