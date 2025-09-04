Baro Başkanı Hasan Esendağlı’dan Polis Uygulamasına Tepki

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, mahkemeye çıkarılan zanlılara kelepçe takılarak rencide edilmeleri uygulamasına sert tepki gösterdi.

Esendağlı, geçtiğimiz yıl bu uygulamaya karşı yoğun bir mücadele verdiklerini ve polis örgütünün esneklik tanıyacağını açıkladığını hatırlattı. Ancak bugün tartışmalı bir şekilde tutuklanan ve soruşturulan bir avukatın yeniden kelepçelenerek mahkemeye getirilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

“Bu durumun yarın Polis Genel Müdürü nezdinde protesto edileceğini” söyleyen Esendağlı, ayrıca polisin ceza usul uygulamalarında keyfi davranışlarının tamamen sona erdirilmesi için hazırlanan yasa önerisini hükümete ileteceklerini açıkladı.