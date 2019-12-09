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Barolar Birliği 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla panel düzenliyor

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Kıbrıs Türk Barolar Birliği, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolaysıyla “Herkes İçin İnsan Hakları” sloganı ile yarın saat 17.00’de Barolar Birliği Merkez Binasında panel düzenliyor.
Barolar Birliği 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla panel düzenliyor

Panelde, ceza hukukunun önemli prensiplerinden biri olan, “herkes, suçu mahkemede ispatlanana kadar masumdur” ilkesinden hareketle, masumiyet karinesi tartışılacak. 


Yrd. Doç. Dr. Nurcan Gündüz “Ceza Muhakemesinde Suçsuzluk Karinesi”, Av. Öncel Polili “Masumiyet Karinesini İnsan Hakları Bağlamında İhlal Eden Hukuki Uygulamalar” ve Yrd. Doç. Dr. Yetin Arslan “Masumiyet Karinesi ve Kuzey Kıbrıs Medyası” başlıklarında konuşma gerçekleştirecek.


Panelde, mahkeme haberlerinin yansıtılması ve sosyal medya alanları ile hukuki uygulamalarda yaşanan hak ihlalleri ağırlıkla konuşulacak.


Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi adına, avukat Aslı Murat yaptığı yazılı açıklamada, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin kabul edildiği gün olan 10 Aralık’ın 1948 yılından beri “İnsan Hakları Günü” olarak kutlandığını belirtti. 
Murat, aradan geçen 71 yıl içerisinde, insan hakları bağlamında hem ilerlemelerin hem de ihlallerin yaşandığını söylemenin mümkün olduğunu kaydetti. 


Bugüne değin, ülkemizin mevzuatına da dahil edilen pek çok sözleşmenin, devletlerin bu alandaki sorumluluklarını ve hakların korunması için yerine getirmeleri gereken tedbirleri belirlediğini kaydeden Murat, “Ne yazık ki yasal anlamda yaşanan ilerlemeler, uygulama noktasında sekteye uğramaktadır.” ifadelerini kullandı. 


Kıbrıs’ın kuzeyinde gerçekleşen pek çok hak ihlalinin, uluslararası raporlara dahi girebildiğini belirten Murat, komite olarak, faaliyete başladıkları andan bugüne kadar pek çok ihlale ilişkin idarenin dikkatini çekmeye ve atılması gereken adımları kendilerine hatırlatmaya çalıştıklarını ifade etti. 


Murat, şöyle devam etti: 


“İşkence ve kötü muamele, cezaevinin insan onuruyla bağdaşmayan durumu, kadına yönelik erkek şiddeti, çocuk hakları, lgbt+ bireylerin hakları, mülteci hakları gibi geniş bir yelpazeye yayılan çalışmalarımız mevcuttur. Ayrıca Avrupa Birliği’nin sağladığı hibe programları çerçevesinde, insan ticareti ile mücadele kapsamında da bir projeye ev sahipliği yapmaktayız.”

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