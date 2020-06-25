Barolar Birliği: “2. Toplumsal dayanışma paketi’nde mahkeme kararlarına müdahale içeren madde var”

Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Bakanlar Kurulu tarafından açıklanan “2. Toplumsal Dayanışma Paketi”nde mahkeme kararlarına müdahaleyi içeren bir madde yer aldığını belirterek, bu kararın değişmemesi halinde yargı yoluna gideceğini duyurdu.

Barolar Birliği, yarın bu konuda basın açıklaması yapacağını bildirdi.

Birlikten yapılan açıklamada, “Hukuk devletinin en temel ilkelerinden biri olan kuvvetler ayrılığı prensibine göre, yürütme organının yargı kararlarını değiştirme ve erteleme yetkisi yoktur” denilerek, basın toplantısının yarın saat 10.30’da Barolar Birliği binasında yer alacağı kaydedildi.